第四屆遠通小店長愛更大！　號召家扶兒童彩繪ETC門架

▲遠通電收舉辦第四屆遠通小店長公益活動。（圖／遠通電收提供）

記者賴文萱／台北報導

遠通電收在暑假期間舉辦「第四屆遠通小店長」活動，號召家扶兒童前來體驗，除了提供eTag申辦、黏貼服務之外，還要擔任宣導拒絕酒駕的交安知識大使。另外，遠通也特別設計Q版ETC感應門架，讓小朋友發揮想像力進行彩繪，點亮eTag（心）服務。

第四屆遠通小店長公益活動，找來新竹仁愛之家、新北市家扶中心、社團法人台中市山海屯啟智協會、社團法人台中市社區文化協進會、北台南家庭扶助中心等，免費邀請百位家扶中心小朋友與家長一同參加體驗。

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▲▼遠通小店長公益活動，讓孩童塗鴉創作國道ETC彩繪門架。（圖／遠通電收提供）

有別於坊間活動，遠通小店長除了需要提供eTag申辦、黏貼服務之外，還要擔任宣導拒絕酒駕、開車不講手機等交安知識大使。遠通也特別新增設計Q版ETC感應門架著色紙，讓小朋友們發揮想像力，幫門架著上繽紛顏色，激發孩童的創意，點亮eTag（心）服務。

去年榮獲素有「連鎖服務業奧斯卡獎」之稱的優良店長們，今年也特別於活動日前召集更多人一起為愛心做公益。遠通湖口門市店長陳雅文於活動前即帶頭號召當地居民共同募集愛心文具捐贈給弱勢孩童；東山門市店長劉進楊於活動後，更延續落實守護交通的精神，舉行多場交通安全宣導會。

另外，遠通電收除了針對復康巴士國道通行費的補助車輛已贊助超過兩千台，補助金額逾新台幣四百萬元；也攜手陽光基金會共同推廣臉部平權活動募款，喚起社會對顏面損傷朋友工作權的重視。