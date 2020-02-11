不用再跑超商繳！eTag代扣路邊停車費　今年再增新北、高雄

▲即日起，eTag聯名銀行信用卡新增代扣新北與高雄二都路邊停車費，民眾可透過ETC APP快速申辦。（圖／遠通電收提供）

記者賴文萱／台北報導

遠通電收今（11）日表示，即日起，eTag聯名銀行信用卡可支付包括台北市、新北市及高雄市三都之路邊停車費，只要車上已黏貼eTag之用路人，可透過「遠銀、國泰、台新、玉山或中信」五家聯名銀行其中一家信用卡，立即使用手機透過ETC APP或遠通網站快速申辦eTag智慧停車服務，並透過信用卡自動扣繳停車費，不須再持單至超商繳費。

有別於一般電子支付，eTag智慧停車具備eTag通行費自動儲值、代扣路外停車及路邊停車費等，三項服務皆隨信用卡出帳，等於一張帳單可同時管理三項費用。今年起再攜手與新北和高雄合作，期待未來範圍再擴大，服務更多用路人。

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▲民眾可透過ETC APP快速申辦。（圖／遠通電收提供）

遠通提醒，欲申辦eTag代扣雙北、高雄路邊停車費服務的用路人，若已有連結其他付款方式，必須先做取消才能申辦。此外，民眾將愛車停在路邊時，開單員仍會列印明細供用路人對帳，但駕駛朋友只需等待信用卡帳單繳費，不用擔心繳費單遺失，不需特地花時間到超商繳費。

若有報帳需求的民眾，可透過ETC APP查詢停車費用明細，或至各縣市交通局停車處網站列印收據或繳費證明。