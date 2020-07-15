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陳椒華指乾粉滅火器含致癌物　消防署：二氧化矽非毒性物質

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▲▼時代力量立委陳椒華召開「乾粉滅火器含一級致癌物二氧化矽，消防署如何把關？」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲時代力量立委陳椒華召開「乾粉滅火器含一級致癌物二氧化矽，消防署如何把關？」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量立委陳椒華15日表示，台灣目前市售的乾粉滅火器含有一級致癌物結晶型二氧化矽，滅火器製造及藥劑更換充填工業同業公會向消防署反映後，消防署竟在今年的6月8日發布新聞稿「請民眾安心使用」，恐危害全國民眾以及滅火器填充從業人員。對此，消防署表示，環保署未將二氧化矽列為公告的毒性化學物質，消防署在資料蒐集完整後，將再檢討是否修正相關規範。

陳椒華與滅火器製造及藥劑更換充填工業同業公會、前台南縣長蘇煥智15日上午於立法院召開「乾粉滅火器含一級致癌物二氧化矽，消防署如何把關？」記者會，並邀請內政部消防署、勞動部職安署與環保署毒物及化學物質局派員列席。

陳椒華表示，根據勞動部的有毒物質認定說明，就已認定二氧化矽為一級致癌物，滅火器填充勞工長期暴露在晶型二氧化矽粉塵危害中，可能有增加肺部疾病的風險。此外，台灣乾粉滅火器內的結晶型二氧化矽比例高達26%，遠高於仍有使用二氧化矽的日本、阿根廷等國家，「世界上許多國家都找不到這麼高的比例」。

陳椒華認為，消防署應釐清台灣乾粉滅火器之詳細成分與比例，同時參考先進國家，倘若有致癌疑慮就應該研擬逐步汰化期程，確時訂定規範。另外，職安署也應該針對填充滅火器工作場所是否有符合職業安全衛生相關法規來做輔導，從原料、法規、工作場所職場安全多管齊下來做改善。

滅火器製造及藥劑更換充填工業同業公會理事長廖偉任指出，參考其他先進國家，乾粉滅火器加入的是經過加工處理過的「沉澱式二氧化矽」，或非致癌性的二氧化矽，且添加比例只有1%到5%，但消防署頒定「滅火器用滅火藥劑認可基準」只規定檢驗主成分70%，對於另外30%的「附屬添加物」卻沒任何檢驗。

廖偉任也批評，經公會委託第三方公正單位來抽驗以販售出去的乾粉滅火器產品，報告顯示全部含有一級致癌物結晶型二氧化矽，更誇張的是，消防署在同一天還發文，要求112間滅火器換藥工廠符合勞工作業場所之「晶型二氧化矽粉塵危害暴露低於容許濃度規定值」，不但沒有從源頭管理，卻還要滅火器換藥廠商進行作業，根本就是草菅人命。

對此，勞動部職安署職業衛生健康組長張國明表示，職安署建議從源頭管理優先，如果有危害就優先消，至於如果一定要用，就選擇危害性比較低的物質，再透過行政管理手段、教育訓練等，並做好安全維護。

內政部消防署火災預防組長張裕忠則說，滅火器是由消防署公布的「滅火器用滅火藥劑認可基準」來認定，認可基準跟其他先進國家一樣，就是滅火藥劑不能含有毒性、腐蝕性物質。

張裕忠也說，消防署曾經與環保署在上月4日開會，針對是否要將二氧化矽列入毒性物質，與會學者皆認為，目前世界各國並沒有把二氧化矽列為毒性物質，所以並不是公告的毒性化學物質範圍，但二氧化矽的確是一級致癌物。

不過陳椒華也追問，消防署未來是否願意修正相關規範，張裕忠則表示，消防署現在正在做資料蒐集，在資料檢討後會再行考慮。

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