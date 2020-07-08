發問卷遭考委被提名人「已讀不回」　邱顯智批：比國民黨執政還不如

▲時代力量黨團召開「考委問卷已讀不回，立委如何實質審查」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會8日召開全院審查會，進行對考試院第13屆院長被提名人詢答，時代力量黨團日前也發出問卷調查表，要求27位被提名人於審查會前完成繳回。時代力量黨團總召邱顯智8日表示，問券總共只有七道題目，27名考試委員被提名人「到現在還交不出來」，簡直比2014年國民黨執政時期還不如，時力也會在院會中嚴格審查。

立法院上月29日正式召開臨時會，議程規劃按照民進黨團提案表決通過。考試院人事同意權訂於7月7日舉行公聽會、7月8日上午進行考試院長被提名人黃榮村審查會、下午進行考試院副院長被提名人周弘憲審查會，7月9日進行考試委員被提名人審查會、7月10日上午進行考試院人事同意權案投票。

時代力量黨團8日上午召開「考委問卷已讀不回，立委如何實質審查」記者會，邱顯智表示，時力黨團早在一個月前就發出問券，總共才七道題目，27位被提名人「到現在還交不出來」，痛批考試院非常誇張。

▲考試院長被提名人黃榮村。（圖／記者屠惠剛攝）



邱顯智指出，在2014年國民黨執政時期，民進黨團也針對考試委員被提名人發出問券，當年有10位被提名人繳回問券，「現在都要審查了沒有一個人交」，簡直比國民黨執政還不如。

邱顯智痛批，填寫問券是希望展現出被提名人的基本態度，審查會才是面對面質詢，兩者絕非可以混為一談，如果連這一點溝搞不清楚，被提名人根本沒有資格擔任考試委員，「黃榮村如果是這種態度的話，根本不適任考試院長」。

時代力量立委陳椒華認為，非常遺憾被提名人無法如期繳回問券，特別是考試委員被提名人的質詢，一組人的答詢時間只有15分，根本無法解決問題；時代力量立委王婉諭則說，不知道考試院在逃避些什麼，考試委員如果不想落為酬庸，就應該審視問券做出進一步的討論，直言這樣的做法非常不負責任。

邱顯智表示，廢除考監兩院是時代力量一貫的主張，「當他擺爛時你拿他有什麼辦法」，且考試院正副院長根本不需要到立法院負責，僅有秘書長、考選部長與銓敘部長須至國會備詢，考試院應該展現出最起碼的態度。

邱顯智強調，針對考試委員被提名人的詢答，時力黨團會嚴格把關，尤其考試院的正當性已經非常低，被提名人若連七道題目都無法回答，就必須考量是否適合擔任考試委員，台灣社會有非常多窮苦人，考試委員是高官俸祿，拿國家薪水就要對得起辛苦的納稅人，也才能夠對得起最基層的人民。

其他人也看了這些...

►洪孟楷被控偷襲邱議瑩 國民黨團怒嗆不實指控：打人是民進黨的專業

►國民黨公布「污點事件簿」：陳菊遭監院調查總數58件、市府貪瀆和偽造文書總109件

►國民黨嗆撤換陳菊 蔡英文回擊：絕對比馬英九提的名單更進步

更多熱門新聞...

►林俊憲譏國民黨占立院「紙蓮花行動」：再不檢討脫序行徑遲早被淘汰

►江啟臣撂話沒完沒了…高嘉瑜一張照打臉 「國民黨一個都沒來、是在怕什麼？」

►看國民黨霸佔議場…陳水扁：連議事抗爭都不會、比太陽花學運差多了



►振興一下我們的美麗