　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

發問卷遭考委被提名人「已讀不回」　邱顯智批：比國民黨執政還不如

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼時代力量黨團召開「考委問卷已讀不回，立委如何實質審查」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲時代力量黨團召開「考委問卷已讀不回，立委如何實質審查」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會8日召開全院審查會，進行對考試院第13屆院長被提名人詢答，時代力量黨團日前也發出問卷調查表，要求27位被提名人於審查會前完成繳回。時代力量黨團總召邱顯智8日表示，問券總共只有七道題目，27名考試委員被提名人「到現在還交不出來」，簡直比2014年國民黨執政時期還不如，時力也會在院會中嚴格審查。

立法院上月29日正式召開臨時會，議程規劃按照民進黨團提案表決通過。考試院人事同意權訂於7月7日舉行公聽會、7月8日上午進行考試院長被提名人黃榮村審查會、下午進行考試院副院長被提名人周弘憲審查會，7月9日進行考試委員被提名人審查會、7月10日上午進行考試院人事同意權案投票。

時代力量黨團8日上午召開「考委問卷已讀不回，立委如何實質審查」記者會，邱顯智表示，時力黨團早在一個月前就發出問券，總共才七道題目，27位被提名人「到現在還交不出來」，痛批考試院非常誇張。

▲▼立法院臨時會審查考試委員被提名人 黃榮村答詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲考試院長被提名人黃榮村。（圖／記者屠惠剛攝）

邱顯智指出，在2014年國民黨執政時期，民進黨團也針對考試委員被提名人發出問券，當年有10位被提名人繳回問券，「現在都要審查了沒有一個人交」，簡直比國民黨執政還不如。

邱顯智痛批，填寫問券是希望展現出被提名人的基本態度，審查會才是面對面質詢，兩者絕非可以混為一談，如果連這一點溝搞不清楚，被提名人根本沒有資格擔任考試委員，「黃榮村如果是這種態度的話，根本不適任考試院長」。

時代力量立委陳椒華認為，非常遺憾被提名人無法如期繳回問券，特別是考試委員被提名人的質詢，一組人的答詢時間只有15分，根本無法解決問題；時代力量立委王婉諭則說，不知道考試院在逃避些什麼，考試委員如果不想落為酬庸，就應該審視問券做出進一步的討論，直言這樣的做法非常不負責任。

邱顯智表示，廢除考監兩院是時代力量一貫的主張，「當他擺爛時你拿他有什麼辦法」，且考試院正副院長根本不需要到立法院負責，僅有秘書長、考選部長與銓敘部長須至國會備詢，考試院應該展現出最起碼的態度。

邱顯智強調，針對考試委員被提名人的詢答，時力黨團會嚴格把關，尤其考試院的正當性已經非常低，被提名人若連七道題目都無法回答，就必須考量是否適合擔任考試委員，台灣社會有非常多窮苦人，考試委員是高官俸祿，拿國家薪水就要對得起辛苦的納稅人，也才能夠對得起最基層的人民。

其他人也看了這些...

►洪孟楷被控偷襲邱議瑩　國民黨團怒嗆不實指控：打人是民進黨的專業
►國民黨公布「污點事件簿」：陳菊遭監院調查總數58件、市府貪瀆和偽造文書總109件
►國民黨嗆撤換陳菊　蔡英文回擊：絕對比馬英九提的名單更進步

更多熱門新聞...

►林俊憲譏國民黨占立院「紙蓮花行動」：再不檢討脫序行徑遲早被淘汰
►江啟臣撂話沒完沒了…高嘉瑜一張照打臉　「國民黨一個都沒來、是在怕什麼？」
►看國民黨霸佔議場…陳水扁：連議事抗爭都不會、比太陽花學運差多了

►振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
遭3歲男童囚監視器死角施暴14秒畫面曝　女童血染內褲爸心痛
假Coser女大生嗆開告！網爆料「男友曾性侵14歲Cos妹」
館長聲援吳怡農：目睹星光部隊演習「兇悍真相」　國軍演習與實戰
6款中衛口罩Yahoo今早11點開賣！「3大通路8販售點」一
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

川普都不能叫大法官去白宮　林為洲：蔡英文道歉！公開談話逐字稿

發問卷遭考委被提名人「已讀不回」　邱顯智批：比國民黨執政還不如

LIVE／大巨蛋最快下周發建照　北市府記者會釋疑說清楚

丁怡銘回擊藍營「陳其邁輔選國家隊」指控：找不到議題才會找麻煩

柯文哲轟三倍券沒用...丁怡銘用三格漫畫回擊：他加碼6億！

北市「調降娛樂稅」活絡藝文產業　票價3千以下最高可減2.5％

三倍券詐騙竊個資　蘇貞昌公開「兩組號碼」籲：母湯乎騙去！

陸戰隊操舟意外是海象問題？王世堅認同原因：我有經驗

港版國安法第43條可要求台灣　蔡英文：不排除祭出反制措施

趙天麟痛批民眾黨「政策主張錯落」：把高雄人當塑膠？

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

媽祖母愛大發！大轉彎衝進國小　小朋友列隊「鑽轎腳」網：好感動

在家有能做！15分鐘「HIIT」訓練 深蹲+平板...肌肉男也爆汗求饒

匠紫-女生挑戰台北車站睡一夜，過程超危險！？被騷擾到不敢入睡！

楊丞琳看「她們的表演」感動哭了　演出前單獨特訓《DD52》女選手1hr！

反對養狗...「正式入厝全都變了」　阿公每天陪玩！阿嬤扛25kg抱懷裡

川普都不能叫大法官去白宮　林為洲：蔡英文道歉！公開談話逐字稿

發問卷遭考委被提名人「已讀不回」　邱顯智批：比國民黨執政還不如

LIVE／大巨蛋最快下周發建照　北市府記者會釋疑說清楚

丁怡銘回擊藍營「陳其邁輔選國家隊」指控：找不到議題才會找麻煩

柯文哲轟三倍券沒用...丁怡銘用三格漫畫回擊：他加碼6億！

北市「調降娛樂稅」活絡藝文產業　票價3千以下最高可減2.5％

三倍券詐騙竊個資　蘇貞昌公開「兩組號碼」籲：母湯乎騙去！

陸戰隊操舟意外是海象問題？王世堅認同原因：我有經驗

港版國安法第43條可要求台灣　蔡英文：不排除祭出反制措施

趙天麟痛批民眾黨「政策主張錯落」：把高雄人當塑膠？

印地安人37轟重砲多人聚會沒戴口罩　球團拒絕參加夏訓

亮長槍喊「搶劫」射傷保全！偷開小黃搶走板信銀78萬　嫌犯被起訴

誆世界末日創「性」福教！女信徒完全臣服獻身…「陰陽雙修」N次懷孕墮胎

九州豪雨釀57人罹難17人失蹤！　日本擬指定2020首場「嚴重災害」

私服扁屁但禮服就翹了！楊冪被爆「穿假屁股結果移位」　粉絲傳激短褲圖反駁

貓熊二寶妹黑眼圈長出來啦！　圓圓緊護「仿仔」待母女重逢

21歲男刷悠遊卡買29元奶茶　喝完要付「2萬1000元」

「代理市政府睡著了？」鳳山火車站工程地嚴重積水…網譏：溼地公園新景點

18歲男臉書私訊起糾紛！怒撂2人「西瓜刀猛砍」…17歲男手、臀見血嚇壞逃命

川普都不能叫大法官去白宮　林為洲：蔡英文道歉！公開談話逐字稿

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

政治熱門新聞

游淑慧爆「三倍券綁悠遊卡最笨」　名嘴傻眼：天啊！

還原「裝冷氣」政見始末！知情人士酸李眉蓁「韓國瑜2.0」

港版國安法可管台灣　蔡英文：不排除反制

陸戰隊操舟意外是因為海象？王世堅認同

趙天麟痛批民眾黨「政策主張錯落」：把高雄人當塑膠？

陸戰隊員搶救！4幼子喚「爸爸抱抱」

韓國瑜不當市長賺更多　持百張生技股王月再賺1845萬

大巨蛋最快下周核發建照　遠雄：預計明年底完工

國民黨：蔡英文破壞憲政分際應向國人道歉

否認是李眉蓁背後推手　韓國瑜：提名過程我並未參與

柯文哲轟三倍券沒用...丁怡銘用三格漫畫回擊：他加碼6億！

吳怡農：演習應演練派得上用場的項目

高雄議長補選綠營這個人參選　跟319槍擊密切關係！

議員疑大巨蛋偷施工　遠雄：鬥不過你

更多熱門

相關新聞

時力執行長：陳菊跟韓國瑜的延長賽

時力執行長：陳菊跟韓國瑜的延長賽

高雄市長補選在即，藍綠白隔空交火，戰況激烈，國民黨李眉蓁酸民進黨陳其邁裝年輕，反被行政院長蘇貞昌嗆「年紀小卻迂腐」，市長選戰是否淪為口水戰？時力智庫執行長李兆立在7日的ETtoday《雲端最前線》直指，補選完全不像這兩人的比賽，重點要放在他們背後的團隊，其實比較像「陳菊跟韓國瑜的延長賽。」

「吃到飽」變吃不飽？1280 月票爽搭萬元該查？

「吃到飽」變吃不飽？1280 月票爽搭萬元該查？

「主動取消」陳菊拜會立法院　游錫堃：會議室空間不夠怕失禮

「主動取消」陳菊拜會立法院　游錫堃：會議室空間不夠怕失禮

「中醫改名台醫」挨酸意識型態　游錫堃公開回應了

「中醫改名台醫」挨酸意識型態　游錫堃公開回應了

快訊／國民黨率立委助理128人穿黑衣抗議

快訊／國民黨率立委助理128人穿黑衣抗議

關鍵字：

立法院臨時會考試院黃榮村周弘憲時代力量邱顯智陳椒華王婉諭

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

即／美國正式退出世界衛生組織

即／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

3千萬勞斯萊斯撞凹「維修全交給保險公司」　陳小菁挺老公

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

10大女神出爐　林志玲、子瑜竟跌出榜外　

女大生又脫了！爆乳趴床直播：拯救C圈

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

羅志祥現蹤新莊　神隱2個月後長這樣

郭碧婷被瘋傳產前憂鬱！　向佐曬圖洩婚姻現況

離婚2天！前妻色誘斷命根丟馬桶　新竹男剩1公分交了女友

花心男被前妻剪下體　求償千萬判決出爐

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

洗澡感覺有人看！抬頭見7顆毛頭

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲
鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

鄧紫棋公開每天早餐份量　陳喬恩傻眼：這樣就飽了嗎？

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

真人「七彩霓虹燈」嗨翻KTV！繞包廂狂轉網笑翻：以為是邪教

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

安妮失控喊網友評論她「這幾點」　吳宗憲傻眼：比基尼太短都要罵

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

公車站等白沙屯媽祖...信徒熱暈 「粉紅超跑」秒開回頭！網：超催淚

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面