乾粉滅火器含「二氧化矽」疑致癌　環保署建議消防署：揭露成分

▲環保署建議揭露滅火器成分。（圖／達志影像／示意圖）



記者許展溢／台北報導

時代力量立委陳椒華今（15日）召開記者會指出，台灣目前市售乾粉滅火器含有一級致癌物結晶型「二氧化矽」，滅火器製造及藥劑更換充填工業同業公會向消防署反映後，消防署發布新聞稿「請民眾安心使用」，恐危害全國民眾以及滅火器填充從業人員。消防署回應，環保署未將二氧化矽列為公告的毒性化學物質。環保署表示，可不可以用是由目的事業主管機關決定。

環保署毒物及化學物質局舉例，就像什麼東西可以做成藥，就是食藥署要決定，以乾粉滅火器含有二氧化矽物質，環保署會評估是否影響環境，普遍性危害人體健康，若有管制必要，就會公告為毒化物，這是環保署管制目的，目前國際上都沒有把二氧化矽列為毒化物。

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▲陳椒華召開「乾粉滅火器含一級致癌物二氧化矽，消防署如何把關？」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



對於「二氧化矽」被指有一級致癌物，毒物及化學物質局進一步說明，這也是評估條件之一，但最終管制目的是要看有無普遍性危害人體健康，且也要跟國際接軌，若國際管制，台灣沒管制，或相反國際沒管制，台灣有管制，對廠商、商業都會造成影響。環保署最後強調，日前開會討論結論是建議消防署跟相關公會揭露滅火器成分。



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