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陳椒華控銀行向TRF受害者提「異地訴訟」　金管會：沒有偏袒

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▲▼陳椒華召開「控訴民營銀行不甩金管會規定，到中國對企業提起異地司法訴訟，意圖影響企業正常營運」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲陳椒華召開「控訴民營銀行不甩金管會規定，到中國對企業提起異地司法訴訟，意圖影響企業正常營運」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

台灣金融界因數年前行銷人民幣TRF（目標可贖回遠期債）風暴造成國內中小企業主損失高達上千億元台幣，時代力量立委陳椒華24日召開記者會，指出日盛銀行向受害者在中國大陸提出異地訴訟，認為金管會縱容銀行，造成中小企業受害。對此，金管會強調「沒有偏袒」，會再請銀行進行說明。

陳椒華9日上午於立法院召開「控訴民營銀行不甩金管會規定，到中國對企業提起異地司法訴訟，意圖影響企業正常營運」記者會，並邀請TRF受害者聯盟、金管會銀行局代表出席。

陳椒華表示，日盛銀行在未釐清TRF爭議下，竟然對受害者提起異地訴訟，到中國大陸控告TRF受害者，銀行意圖凍結受害者在中國的資產影響企業營運，要求金管會硬起來、否則台灣的中小企業生存危矣。

陳椒華指出，日盛銀行的TRF爭議包括沒有交代權利金、不當平倉，製作假的會議紀錄等爭議，要求金管會落實「一行為一罰」，台灣是否能成為新一代的亞洲新金融中心，就端看金管會的表現。

陳椒華說，很遺憾多家銀行違規事證明確，金管會不但不罰，還坐視民營銀行到中國大陸進行異地訴訟，要求金管會裁罰銀行不法，要求盡速成立金融消費者保護局，質疑「難道要讓台灣的金融訴訟變成中國大陸法院管轄」。

TRF受害聯盟總召賴昇濱表示，日盛銀行完全不理金管會命令，不給受害者仲裁協議書，即使金管會協調後，銀行局指出日盛銀行有疏失，仍然完全忽視監管單位，這是很荒謬的事。

對此，金管會銀行局副局長黃光熙強調，「金管會沒有偏袒銀行」，銀行局在2014年發現缺失後，就針對16家銀行進行裁處，針對日盛銀行個案，若有單方面不給協議書、訴訟所在地跟總約定書不符等部分，會再請銀行說明。

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