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遭環團反對出任考試委員　周蓮香：自己從未說出「白海豚會轉彎」

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▲▼立法院審查考試委員被提名人周蓮香 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲考試委員被提名人周蓮香。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會9日下午召開全院審查會，對考試委員被提名人周蓮香、姚立德、伊萬．納威Iwan Nawi、何怡澄、陳慈陽提出詢問。對於日前遭到多個環保團體反對擔任考委，周蓮香備詢時強調，自己從來沒有講出「白海豚會轉彎」這句話，並強調自己在國光石化的案子裡，是扮演球員的角色，而非裁判。

立法院臨時會9日召開全院審查會，進行考試院第13屆考試委員被提名人詢問，但環保團體日前召開記者會，質疑有「鯨豚媽媽」稱號的台大教授周蓮香曾在國光石化開發案建議開發單位訓練白海豚轉彎，呼籲立法院不要通過周蓮香的人事案。

國民黨立委李德維質詢時指出，有多個環保團體反對其擔任考試委員，詢問周蓮香是否了解原因為何。周蓮香表示，幾個團體自從國光石化的案子之後，已經反對她超過十年的時間，在溝通的過程中的確造成蠻多誤會，但也有幾個對鯨豚不錯的團體沒有站在相同的立場。

周蓮香強調，自己在國光石化的案子中，是扮演球員的角色，而不是裁判，自己在報告結論也有提到，包括她在內的團體是「不建議興建國光石化」，若政府要決定要建，自己站在科學家立場，就要提供最好的減輕措施，如何協助鯨豚減緩衝擊、爭取更多福利，都是非常重要的一環。

▲▼立法院審查考試委員被提名人,陳椒華。（圖／記者李毓康攝）

▲時代力量立委陳椒華。（圖／記者李毓康攝）

時代力量立委陳椒華也質疑，周蓮香接受公部門的開發計畫，卻沒有公開原始數據，詢問周蓮香若擔任考委後是否願意公布。對此，周蓮香則說，因為當初與國光石化有簽訂保密條約，必須經業主答應才可以公開，她也願意在合理、合法的程序下公開。

台灣民眾黨立委邱臣遠也詢問，周蓮香一手拿公部門的補助做研究、提政策，另一手卻又幫民營單位做環評的護航，質疑其立場是否客觀，周蓮香則回覆，在保育上若要關心鯨豚，可以著手以兩個方向進行，分別是擋住所有開發，讓經濟無法突飛猛進；或者是為了國家與人民生計進行開發，在制度內為白海豚爭取到最大的福利。

周蓮香認為，這是殊途同歸在做不一樣的事，並自認自己非常公正，在環評案中就是一個立場中立的學者，沒有既定立場，儘管在溝通過程中，大家都傾向不要開發，但能否開發則由環評委員裁決，讓政府高層做出最後決定，自己的作法就是在制度內，為不會講話的海豚爭取最大的福利。

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