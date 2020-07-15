　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

直擊／超商三倍券領券第一天！民怨等快1小時　小7：經濟部系統端流量管制

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲小7三倍券領券。（圖／讀者提供）

▲小7實體三倍券第一波預購開放領券。（圖／讀者提供）

記者陳涵茵／台北報導、攝影

超商第一波預購「振興三倍券」於今（15）日上午9時起正式開放領券，民眾僅需攜帶健保卡、或憑簡訊手機及身分證後4碼，即可領取實體三倍券。《ETtoday新聞雲》直擊四大超商領券情況，同樣是小7，各家門市卻出現兩樣情，有民眾14秒就能完成領券流程，也有門市ibon根本連不上三倍券專區抱怨已等了56分鐘。

▲▼ 小七領三倍券紙本 。（圖／記者張一中攝）

▲ 民眾領取紙本三倍券 。（圖／記者張一中攝）

上午8點半實際前往位於信義區東興路的小7門市，民眾表示：「上班前先來幫家人領，操作時都很順暢一下就拿到了。」大約30秒拿到手。位於宜蘭頭城的門市8點半陸續出現排隊人潮，有民眾抱怨系統和預購時一樣，剛開始還是卡了10分鐘。

▲▼ 小七領三倍券紙本 。（圖／記者張一中攝）

▲小七領預購三倍券畫面停在轉圈 。（圖／記者張一中攝）

網上則有不少網友留言哀嚎，「現在超商全部大當機，等了快一小時了」、「在超商排第二，等56分鐘了」、「超商大當機啊啊⋯⋯郵局領得還比較快」、「超商領排超久，沒多久就當機，維修說要2小時起」、「排一個多小時，結果系統維修？？？」

對此，7-ELEVEN回應目前ibon機台其他功能皆正常運作，僅三倍券專區系統流量過大管制中，異常原因需詢問經濟部。

▲小7三倍券領券。（圖／讀者提供）

▲早上9點系統出現流量管制畫面。（圖／讀者提供）

實體三倍券以半透明信封包裝，裡頭包含總價共3000元的實體三倍券，分別為面額500元4張、200元5張，200元為綠色、500元為咖啡色，收到紙本三倍券，民眾表示：「拿到實體很意外，覺得包裝的很漂亮。」

▲▼ 小七領三倍券紙本 。（圖／記者張一中攝）

▲民眾小七領到三倍券紙本 。（圖／記者張一中攝）

▲▼ 小七領三倍券紙本 。（圖／記者張一中攝）

▲裡頭共有面額500元4張、200元5張 。（圖／記者張一中攝）

►三倍券到手馬上預購！小7「SWITCH＋健身環」同捆包限量100組　16日開搶
►「294億三倍券」運送怕被搶！警方隨時護送、超商加派人手協助
►夏夜浪漫約會！千萬打造「台中版函館」 夜景公園　望高寮重新開放

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來
►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
台南女訂外送控「泡菜冬粉沒泡菜」要退費　店家公布監視器反擊了
小三心機3字讓百億地主不避孕　偷髮驗親護家產！結局神展開
獨／「台灣噴射機」認吸大麻　夢想家張宗憲透露毒品來源
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

青汁尬出盛夏手搖飲口味清爽！　鮮茶道菠派系列新上市

實測／超商領三倍券「插健保卡14秒」到手！小心「這步驟」得多等20分鐘

三倍券上路！全聯加碼「振興月」連續4周推百項商品破盤價

快訊／三倍券領取首日⋯民眾湧進狂領！超商收通知喊卡：緊急關閉系統領券

直擊／超商三倍券領券第一天！民怨等快1小時　小7：經濟部系統端流量管制

上網優惠三倍奉還！北都推振興好康加碼三倍放大

超商領三倍券首日順爆！她幫父親領怨「太勞民傷財」：對老人家一點都不方便

和風口罩、夏日印花晴雨傘！全都想收藏　小7ＸSOU・SOU第二波限量開賣

瘋狂放大40倍、最低下殺2折！超商、通路「三倍券加碼優惠」一次掌握

振興券放大攻略！全台6大量販超市「三倍券優惠」一次看

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

高嘉瑜開大絕！飆唱《三天三夜》　不甩港湖胖虎...藍委堅占主席台

立院爆衝突濺血...費鴻泰手受傷　綠營破防線！5分內護陳菊入議場

郵局三倍券「排隊前注意3件事」　身分證字號末碼單數搶先購買

《Running Man》10週年！直播泥漿懲罰　光洙被冰淇淋師傅耍...換鍾國秒拿走！

《我的婆婆》鍾欣凌虧曾國城節目不好笑　黃姵嘉緊抱許孟哲哭到鼻涕流出來

青汁尬出盛夏手搖飲口味清爽！　鮮茶道菠派系列新上市

實測／超商領三倍券「插健保卡14秒」到手！小心「這步驟」得多等20分鐘

三倍券上路！全聯加碼「振興月」連續4周推百項商品破盤價

快訊／三倍券領取首日⋯民眾湧進狂領！超商收通知喊卡：緊急關閉系統領券

直擊／超商三倍券領券第一天！民怨等快1小時　小7：經濟部系統端流量管制

上網優惠三倍奉還！北都推振興好康加碼三倍放大

超商領三倍券首日順爆！她幫父親領怨「太勞民傷財」：對老人家一點都不方便

和風口罩、夏日印花晴雨傘！全都想收藏　小7ＸSOU・SOU第二波限量開賣

瘋狂放大40倍、最低下殺2折！超商、通路「三倍券加碼優惠」一次掌握

振興券放大攻略！全台6大量販超市「三倍券優惠」一次看

郵局三倍券2.5hrs狂賣26萬份　領券記得先避開「2地雷時段」

被陳玉珍批「濫用性別優勢」！范雲怒嗆：你讀過書嗎？　再Cue蔣萬安回應

藝術史上最有名的驚叫！VR體感電影《孟克的吶喊》解密百年名畫絕望折磨

2年僅4筆！新店舊商圈店面超惜售　在地老司機「行情價」買披薩店面

限量30台　偉士牌「潮流金童」聯名特仕車17.9萬跳色開賣！

試・開箱／就像去飛普羅旺斯的市集！顯色又滋潤的歐舒丹唇膏

台中大坑2號步道1公里處...她 「檢手機」墜落10米邊坡！警消繩索救援

國民法官參審淘汰不適任司法官　新制將上路僅26人報名

不再偏心首購族！建商著眼首換宅　標榜1500萬住市中心

請人報價新冷氣！他看單子「合計44000元」呆了　居住條件一曝…網勸退

消費熱門新聞

三倍券領取首日太多人領！超商收通知喊卡：關閉系統領券

量販超市「三倍券優惠」一次看

搶特殊色口罩　6大MIT品牌也有秒殺限定款

瘋狂放大40倍！超商、通路「三倍券加碼優惠」一次掌握

超商領三倍券首日順爆！她幫父領怨太勞民傷財

小7三倍券預購SWITCH＋健身環

小7預購振興三倍券6大Q＆A一次懂

明天就能領三倍券了！4大超商優惠懶人包

中衛成人8色、兒童2色　電商11點開賣

實測／超商領三倍券「插健保卡14秒」到手！

直擊／實體三倍券領券小7又轉圈

摩斯慶7/22大暑日「大薯買1送1」

小7ＸSOU・SOU第二波限量開賣

全聯振興月！連4周百種商品破盤

更多熱門

相關新聞

沒有超商、郵局　獅子鄉民到派出所領3倍券

沒有超商、郵局　獅子鄉民到派出所領3倍券

政府今15日發放3倍振興券，屏東縣的獅子鄉沒有無郵局及超商，由警方協助發放，首波共有217件 ，今早村民民零散到派出所申領，未出現排隊人潮，發放相當順利。

實測／超商領三倍券「插健保卡14秒」到手！

實測／超商領三倍券「插健保卡14秒」到手！

全聯振興月！連4周百種商品破盤

全聯振興月！連4周百種商品破盤

三倍券領取首日太多人領！超商收通知喊卡：關閉系統領券

三倍券領取首日太多人領！超商收通知喊卡：關閉系統領券

超商領三倍券首日順爆！她幫父領怨太勞民傷財

超商領三倍券首日順爆！她幫父領怨太勞民傷財

關鍵字：

超商小7711振興三倍券

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／三峽車禍1死3傷！少年闖紅燈撞警車噴飛亡2警濺血

高中19人國道飆135km衝墾丁！18歲女噴飛…友人傻：失控了

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

快訊／國1重大車禍！轎車撞大貨車28歲駕駛不治酒測超標

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

熱帶低壓「貼台灣北上」防大雨強風　各地降雨時間出爐

電玩起家創百億身價　漏接小三1通電話讓他家產被搬光

市府員工月薪3萬　竟買基隆1050萬宅

周杰倫台中吃飯「遭餐廳偷拍PO網」抓狂暴怒！

山上煮泡麵被「保育類嬌客」逼視

家樂福崇德店熄燈！家電全面下殺出清　最低38折起

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

486先生臉書嗆吳宗憲　反遭網友灌爆

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋
寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面