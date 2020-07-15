直擊／超商三倍券領券第一天！民怨等快1小時　小7：經濟部系統端流量管制

▲小7實體三倍券第一波預購開放領券。（圖／讀者提供）



記者陳涵茵／台北報導、攝影

超商第一波預購「振興三倍券」於今（15）日上午9時起正式開放領券，民眾僅需攜帶健保卡、或憑簡訊手機及身分證後4碼，即可領取實體三倍券。《ETtoday新聞雲》直擊四大超商領券情況，同樣是小7，各家門市卻出現兩樣情，有民眾14秒就能完成領券流程，也有門市ibon根本連不上三倍券專區抱怨已等了56分鐘。

▲ 民眾領取紙本三倍券 。（圖／記者張一中攝）



上午8點半實際前往位於信義區東興路的小7門市，民眾表示：「上班前先來幫家人領，操作時都很順暢一下就拿到了。」大約30秒拿到手。位於宜蘭頭城的門市8點半陸續出現排隊人潮，有民眾抱怨系統和預購時一樣，剛開始還是卡了10分鐘。

▲小七領預購三倍券畫面停在轉圈 。（圖／記者張一中攝）



網上則有不少網友留言哀嚎，「現在超商全部大當機，等了快一小時了」、「在超商排第二，等56分鐘了」、「超商大當機啊啊⋯⋯郵局領得還比較快」、「超商領排超久，沒多久就當機，維修說要2小時起」、「排一個多小時，結果系統維修？？？」

對此，7-ELEVEN回應目前ibon機台其他功能皆正常運作，僅三倍券專區系統流量過大管制中，異常原因需詢問經濟部。

▲早上9點系統出現流量管制畫面。（圖／讀者提供）



實體三倍券以半透明信封包裝，裡頭包含總價共3000元的實體三倍券，分別為面額500元4張、200元5張，200元為綠色、500元為咖啡色，收到紙本三倍券，民眾表示：「拿到實體很意外，覺得包裝的很漂亮。」

▲民眾小七領到三倍券紙本 。（圖／記者張一中攝）



▲裡頭共有面額500元4張、200元5張 。（圖／記者張一中攝）



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