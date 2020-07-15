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影／看到客人私訊！他秒奔超商崩潰「陪大家一起死」　大票苦主湧現：有夠衰

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▲超商出現排隊人龍。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲超商出現排隊人龍。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

超商預購首波「振興三倍券」今正式開放領券，各個門市湧入大票民眾，部分幸運兒領券時順暢無阻，但當機災情與爆排現象更是頻傳；同時，許多民眾也有其他需求得使用事務機，因此被迫卡在長長的人龍中。

一名賣家今在爆怨公社發文直呼，「都當機了，還是一堆人在排，在家睡覺不爽嗎？幹嘛卡我一個要寄貨的...陪大家一起死。」

請繼續往下閱讀...

原po表示，因為客人有在詢問何時到貨，身為貼心賣家，只好趕緊前往超商寄貨，就怕拖到客戶的時間，在漫長的等待過程中，也只能玩手遊打發時間了。

▲▼三倍券今日開賣。（圖／記者李宜秦攝）

▲三倍券今日開賣。（圖／記者李宜秦攝）

po文掀起熱烈討論，網友們紛紛回應，「有那麼急著拿到嗎 ？又不會跑掉」、「政府在某處偷笑了哈哈」、「現在只能晚上10點後才能寄」、「某人說領劵排隊難看...結果現在換他執政了」；而不少苦主則直呼，「真的，要寄都卡」、「寄貨有夠衰」、「我也是要寄貨，也在卡卡卡」。

另外，民眾可用2方式入手三倍券，其中最快的方法就是拿著健保卡，於機台點選振興三倍券專區，接著閱讀領取注意事項並點選同意，再來選擇認證方式，選定健保卡後插卡送出，最後進行領取資料確認、列印單據，再至櫃檯進行領券；值得注意的是，在櫃台刷單據之外，還得附上證件確認為本人領取，最後於三倍券後方簽名確認簽收。

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