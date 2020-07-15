內行實測超商「一招秒領三倍券」大讚：免排隊！苦主氣撲空...要等晚上了

▲目前三倍券系統關閉中，可能要等晚上才開放了！（圖／翻攝爆廢公社二館）



網搜小組／劉維榛報導

今（15）日實體三倍券開放領取，不少民眾一早駐守超商，紛紛在爆系社團上回報領取實況，早鳥卡位的人幾乎都大讚很順暢，其中使用超商APP最神速。此外，連部落客也驚呼「比搶演唱會票還簡單啊！」然而9點多後，超商系統開始異常，不少網友眼神死直呼「還是過幾天再去好了，四大超商當機中！」

一名部落客「Goris' Sky」在臉書分享，原本是綁定信用卡消費三倍券，但事後反悔想改拿實體券，「其實就是直接做實體登錄預購，原數位綁定就會解除非常方便」，今日一早，他也去超商搶頭香，「真心覺得這比搶演唱會票還簡單啊！真的沒在管取貨序號，你只要預購好了，到原定超商插健保卡，瞬間就可以拿出取貨小白單，到櫃台就可以領了超級無敵方便。」

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事實上，9點初頭時，領取狀況非常順暢，一名男網友在臉書《爆廢公社二館》貼出熱騰騰三倍券，興奮直呼「已領到！而且沒有排隊，是第一個領的，大家領了嗎？還好當初沒有選郵局，今早郵局爆了！」另有網友也在《爆怨公社》分享撇步，「店員說用全家APP領取，沒塞車不到5分鍾就領到！」

貼文曝光後，一票網友也分享戰況，「09：02分領到」、「郵局領的，不用半小時完成，哈哈哈」、「還好工業區的超商沒有人擠人，大家都在上班」、「我是用全家app領取的，第一個領到，沒有排隊」、「一大早郵局排很多人，但效率真的不錯，也很快疏散了」、「萊爾富領，不用排隊 一分鐘結束」。

▲不少人曬出三倍券（圖／翻攝爆廢公社二館）

但晚一步的網友卻是兩樣情，紛紛哀號「連郵局都當了，沒幾個人排隊都會當⋯難怪被罵翻」、「剛剛好不容易連上又當掉，現在變這樣，我排第一個，後面的阿伯阿姨們紛紛碎念中」、「到前面那個一次要代領六份，加上全家機台直接掛掉，直接回家」、「我們這邊全家都是阿桑跟歐吉桑在排隊」、「我去領三倍券，就有人去檢舉車輛違規還被開罰單」。

對此，《ETtoday新聞雲》詢問全家門市，店員回應，手機APP可以領取三倍券沒錯，「不過目前政府三倍券系統異常，4大超商及各通路都會先關閉暫停服務，FamiPort 會先上以下訊息，因三倍券系統異常，暫停服務，敬請見諒！待政府通知，預告傍晚或晚間時段開放，感謝各位耐心等候。」