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實測／超商領三倍券「插健保卡14秒」到手！小心「這步驟」得多等20分鐘

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▲▼OK mart領取三倍券。（圖／記者蕭筠攝）

▲紙本三倍券領取首日。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

超商預購首波「振興三倍券」於今（15）日上午9時起正式開放領券，民眾僅需攜帶健保卡、或憑簡訊手機及身分證後4碼，於4大超商事務機進行領券動作，就可拿到500元4張、200元5張共3000元的三倍券，由於不少民眾疑惑到底該怎麼領？《ETtoday新聞雲》一早前往超商進行實測，使用健保卡最快14秒就能到手。

▲▼OK mart領取三倍券。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼插健保卡領三倍券最快速。

▲▼OK mart領取三倍券。（圖／記者蕭筠攝）

首波紙本三倍券今日上午9時開放在4大超商進行領取，民眾可用2方式包括使用健保卡、或憑簡訊手機及身分證後4碼入手三倍券，提醒同樣皆要在超商事務機進行操作，其中，最快速的就是拿著健保卡，於機台點選振興三倍券專區，接著閱讀領取注意事項並點選同意，再來選擇認證方式，選定健保卡後插卡送出，最後進行領取資料確認、列印單據，再至櫃檯進行領券，提醒至櫃檯時需刷單據之外，還得附上證件確認為本人領取，最後在三倍券包裝後方簽名確定領取，就能拿到熱騰騰的三倍券。

不過今日領取首日有民眾發生插取健保卡時機台已感應到晶片，卻因太早拿起無法順利領券，提醒健保卡最好留至最後，並連同單據再抽出即可，否則要再等20分鐘才能再使用健保卡領取。

▲▼OK mart領取三倍券。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼拿著單據至櫃檯並出示證件、簽名就能領到三倍券。

▲▼OK mart領取三倍券。（圖／記者蕭筠攝）

超商首輪預購實體三倍券開放領取時間為7月15日至7月31日每日上午9時至晚上10時，新增第二輪預購將在7月22日起至7月31日開放領券，第三輪則維持在8月1日至8月7日每日上午9時至晚上10時預購，領取時間8月15日至8月31日每日上午9時至晚上10時止。提醒民眾三倍券預購後「不得取消」、「不得要求退款」，使用期限只到12月31日止且「不找零、不兌現、不儲值」。

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