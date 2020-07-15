快訊／當機原因找到了！郵局買三倍券「全面恢復」 兩大超商自主調控中





▲小七領三倍券紙本。（圖／記者張一中攝）

記者蔣婕妤／台北報導

振興三倍券15日正式上路，超商開放預購民眾領券，郵局方面則是開放民眾直接購買，不過，一早傳出系統當機無法領券和買券的情況。對此，行政院發言人丁怡銘表示，系統當機主因是超商的交易逾時，不過已經在10點半排除，目前郵局買券「全面恢復」，全家及7-11則是有自主調控。

首波「振興三倍券」於15日上午9時起正式開放領券，民眾可攜帶健保卡、或憑簡訊手機及身分證後4碼，於4大超商進行領券，或至郵局現場購買就可拿到500元4張、200元5張共3000元的三倍券。一早傳出領取首日湧進太多民眾，經濟部緊急通知4大超商暫停開放領券。

對此，丁怡銘說明，超商及郵局為同一個後台系統，上午10點系統後台觀察出現大量交易湧入，因為超商部分交易有「逾時未能交易成功」現象，所以啟動流量管制機制，暫停三倍券系統服務，進行查檢，並同步進行流量導流作業，期間陸續恢復服務，至10點半後已經「全面恢復服務」。

目前，超商方面領券服務已經恢復，不過，預購量較大的超商業者包含7-11和全家則是自主性視門市領取狀況，啟動自己的流量管制，避免領取量過大造成當機風險，目前也在調控下繼續運作中。