「294億三倍券」運送怕被搶！警方隨時護送、超商加派人手協助

▲三倍券4大超商配送。（圖／翻攝東森新聞，下同）

記者蕭筠、陳涵茵／台北報導

行政院規劃「振興三倍券」讓民眾可用1000元買到一本3000元的現金券，首波預購者明（15）日起至31日止就可至4大超商領券使用，由於選擇實體紙本券民眾逾8成，但這一本本等同於現金的三倍券是由超商物流進行配送，引發司機憂心「被搶」。對此，業者也低調作出回應，表示會加派人手並由警方隨時護送。

▲三倍券配送過程將有警力隨時護送。

針對物流司機配送過程憂心被搶疑慮，全家指出三倍券出貨會進行對點，基於安全考量將加派人手，並由警方隨時護送；OK mart則強調不會在夜間進行配送三倍券，物流專車將於早上、下午另加開班次運送，「隨行配有警力，並針對所有紙本劵進行保險加保。」7-11僅低調回應三倍券運送已規劃安全配送流程，相關細節不便透露。

據悉針對三倍券配送流程，業者有提前與政府相關單位進行協議，並規劃出完整配套，但基於安全配送考量，相關細節並不會透露。而三倍券截至12日16時止，總預購人數達1159.12萬人，其中，紙本預定人數突破千萬大關，達1002.38萬人，已超過8成，數位綁定則不到2成，其中，選用超商事務機預定紙本達981萬88萬人為最大宗，佔紙本券預定人數94.73%。

若以目前4大超商在台約有1.1萬間門市，7-11有5800家、全家逾3600家、萊爾富1400家、OK mart約850家，須完成294.5億元配送，平均每間超商配送252.8萬元。

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