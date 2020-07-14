香港泛民立法會初選結果出爐！　黃之鋒、岑子杰等本土派獲高票

▲香港民主派初選投票。（圖／路透社）

文／中央社記者張謙香港14日電

香港泛民主派就立法會選舉進行的初選有了初步結果，在電子投票部分，本土派或激進派多人得票較高，傳統或主流派多人失利。

根據泛民方面昨天公開的電子投票結果，在分區地方直選中，本土派取得佳績，比如前香港眾志秘書長黃之鋒在九龍東選區獲得最高票、民間人權陣線召集人岑子杰在九龍西得票最高、曾任立場新聞記者的何桂藍在新界東得票最高。

另外，在「反送中」運動立場較為激進的民主黨立 法會議員許智峯和議會陣線的朱凱迪，各在香港島和新 界西選區排名第一。 傳統或主流派人物包括民主黨主席胡志偉，及成員 黃碧雲和涂謹申，以及社會民主連線的梁國雄等人，得 票較低。

▲黃之鋒上街宣傳民主派初選。（圖／翻攝自黃之鋒臉書）

明報今天引述中文大學政治與行政學系副教授馬嶽分析，在「反送中」有「突出紀錄」的人都獲得高票， 當中包括民主黨的鄺俊宇和許智峯。

2004年底發生的香港「占中」運動，以及近年爆發 的「反送中」運動，孕育出一批年輕政治人物，包括黃 之鋒、羅冠聰、周庭和岑子杰、何桂藍等。這些人主張 本土價值，言行較激進，與泛民傳統或主流派系的主張 和表現有些不同。

新一屆立法會選舉預定9月初舉行，泛民11及12日 舉行初選，以協調選出代表陣營出戰的名單；初選設網 上投票和實體投票站。 立法會分為地方直選，以及以行業分類的功能組別 選舉，各選出35名議員。

一般相信，參與初選的泛民黨 派都會遵守初選結果，由得票較高的人出戰各選區。 另外，北京中央駐港聯絡辦公室和行政長官林鄭月 娥昨天先後指這次初選涉嫌觸犯港區國安法的顛覆國家 政權罪行。

中聯辦發言人並聲稱，支持特區政府深入調查、依 法查處。（編輯：沈朋達）

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