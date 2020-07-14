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林鄭月娥：泛民派「初選」若是對抗港府...恐怕違反「國安法」

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▲香港民主派初選投票。（圖／路透社）

▲香港民主派初選投票。（圖／路透社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

香港泛民主派過去兩天（11、12日）舉行立法會選舉初選，有61萬人進行投票，電子投票者超過58萬人。不過，香港特首林鄭月娥昨（13）日強調，香港並無初選制度，且若日後的目的是要以立法會過半的席次去對抗政府的施政，可能涉嫌構成「港區國安法」的顛覆國家政權罪。

綜合港媒報導，林鄭月娥表示，香港並無所謂的「初選」制度，但大家有權投票，只是結果過程必須公平公正，不會允許任何干擾立法會選舉的做法。

林鄭月娥指出，如果泛民派所謂的「初選」，目的是為了在立法會達到「35+」，也就是過半的席次，以便去阻攔香港政府的政策，那可能就構成「港區國安法」中的顛覆國家政權罪，「如果有這種情況就需要處理」。

此外，她還說，港府多部門近日來接獲不少投訴，包括違反選舉公平、違反50人限聚令、違反隱私保障，港府各部門會就此調查，如有足夠證據，就會採取行動。

事實上，香港政制及內地事務局也表示，近日接獲不少市民投訴稱，泛民主派主張號召贏取「35+」立法會議席後，全面否決港府的財政預算案，以達致「攬炒」目的，該等行為已涉嫌構成「港區國安法」的顛覆國家政權罪，即以非法手段嚴重干擾、阻擾、破壞中國中央政權機關或港府依法履行職能。

▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

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