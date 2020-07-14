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中聯辦：民主派初選涉違反國安法　支持港府深入調查

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▲▼ 香港新任中聯辦主任駱惠寧。（圖／路透社）

▲香港中聯辦主任駱惠寧。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港中聯辦13日發文批評香港民主派立法會初選，指初選涉及非法，支持港府深入調查、依法查處，「任何甘當外部勢力代理人的投機分子，任何對抗國家、破壞一國兩制、妄圖割裂香港與祖國的頑固分子，注定是沒有出路的。」

中聯辦表示，反對派（指民主派）少數團體和頭面人物，在外部勢力的支持下，處心積慮，策動謀劃，舉行這次所謂初選，是對現行選舉制度的嚴重挑釁，是對立法會選舉公平公正的嚴重破壞，是對其他擬參選人合法權利和正當利益的嚴重損害，「所謂初選還藉機攫取大量市民個人信息和選民資料，涉嫌違反私隱條例，對這種赤裸裸的違法行為，我們表示高度關注和嚴厲譴責，堅定支持特區政府依法嚴肅處理。」

▼香港民主派舉行立法會初選。

▲▼香港立法會民主派初選,香港新冠肺炎,香港口罩。（圖／路透社）

中聯辦指出，具有法律專業背景的戴耀廷，協調此次反對派初選是典型的涉嫌犯法，從非法「佔中」、修例風波，到發起「雷動2.0」「35+計劃」，戴耀廷團伙及反對派的目標是奪取香港的管治權，妄想上演港版「顏色革命」。

中聯辦提到，特別值得警惕的是，在香港國安法實施之後，一些人居然簽署「共同綱領」，並肆無忌憚地揚言，協調反對派參選立法會的目標就是要控制立法會、否決財政預算案、癱瘓特區政府、全面「攬炒」香港、顛覆國家政權，已經涉嫌觸犯香港國安法第22條以及香港本地選舉法律，「戴耀廷此前因非法『佔中』案已被判囚16個月，尚處於保釋等候上訴期間，竟然如此高調地公然操縱選舉，他是受了誰的指使？又是誰給了他這樣的底氣？」

▲香港民主派初選投票。（圖／路透社）

中聯辦還說，香港國安法落地實施後，香港社會逐步恢復了秩序，市民開始重回安寧生活，「我們希望新一屆立法會選舉，在穩定的社會秩序和公平公正的環境中有序完成，一些人執意搞所謂初選，違背了廣大選民期望公平選舉的意願。」

中聯辦強調，任何組織和任何個人所作出的非法選舉行為，注定不會得到他們想要的結果，「任何甘當外部勢力代理人的投機分子，任何對抗國家、破壞一國兩制、妄圖割裂香港與祖國的頑固分子，注定是沒有出路的，中國香港特別行政區的制度裡不存在他們肆意妄為的空間。」

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