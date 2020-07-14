強力防制大型車內輪差事故　白河警交安宣導前進校園

▲台南市警白河分局至白河高級商工職業學校，結合新營監理站及學校，宣導大型車內輪差觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警白河分局14日上午9時至白河高級商工職業學校，結合新營監理站及學校，利用結業式前，出動校園巴士，透過實地體驗活動，以活潑有趣輕鬆理解的方式，向270名全體師生宣導大型車內輪差觀念，期能透過學生將大型車視野死角及內輪差觀念，帶回家裡達到宣導宏效。

大型車視野死角與內輪差常造成嚴重死傷，白河分局與監理站人員，在白河商工校內實地模擬大客車轉彎時的視野死角及內輪行進所產生的差距，以黃色表示安全區域；紅色表示危險區域，並擺放三角錐標示內輪差範圍，淺顯易懂的方式，讓師生皆能一目了然，並驚呼：「原來我們長久以來忽視了大型車內輪差的威力與傷害」。

白河分局表示，大型車視野死角及內輪差造成的車禍往往不可回復，趁放暑假前一天，利用校園巴士直接向學校師生宣導大型車內輪差事故防制，加深師生印象。並配合暑期青春專案，也向在場學生宣導「拒絕毒品遠離色情」、「不危險駕車」，從事正當休閒活動開心放暑假。

本次活動更利用空拍機，以高空俯視的視角紀錄本次宣導活動，以不同角度讓民眾更能理解內輪差，另外，也錄製台語宣導錄音透過鄰里廣播系統播送，不同以往制式的宣導，以實體及空中傳送方式，成功吸引民眾目光。

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