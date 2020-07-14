　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

強力防制大型車內輪差事故　白河警交安宣導前進校園

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市警白河分局至白河高級商工職業學校，結合新營監理站及學校，宣導大型車內輪差觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警白河分局至白河高級商工職業學校，結合新營監理站及學校，宣導大型車內輪差觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警白河分局14日上午9時至白河高級商工職業學校，結合新營監理站及學校，利用結業式前，出動校園巴士，透過實地體驗活動，以活潑有趣輕鬆理解的方式，向270名全體師生宣導大型車內輪差觀念，期能透過學生將大型車視野死角及內輪差觀念，帶回家裡達到宣導宏效。

▲台南市警白河分局至白河高級商工職業學校，結合新營監理站及學校，宣導大型車內輪差觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

大型車視野死角與內輪差常造成嚴重死傷，白河分局與監理站人員，在白河商工校內實地模擬大客車轉彎時的視野死角及內輪行進所產生的差距，以黃色表示安全區域；紅色表示危險區域，並擺放三角錐標示內輪差範圍，淺顯易懂的方式，讓師生皆能一目了然，並驚呼：「原來我們長久以來忽視了大型車內輪差的威力與傷害」。

白河分局表示，大型車視野死角及內輪差造成的車禍往往不可回復，趁放暑假前一天，利用校園巴士直接向學校師生宣導大型車內輪差事故防制，加深師生印象。並配合暑期青春專案，也向在場學生宣導「拒絕毒品遠離色情」、「不危險駕車」，從事正當休閒活動開心放暑假。

▲台南市警白河分局至白河高級商工職業學校，結合新營監理站及學校，宣導大型車內輪差觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次活動更利用空拍機，以高空俯視的視角紀錄本次宣導活動，以不同角度讓民眾更能理解內輪差，另外，也錄製台語宣導錄音透過鄰里廣播系統播送，不同以往制式的宣導，以實體及空中傳送方式，成功吸引民眾目光。

超級經典、一用上癮

ET快訊
快訊／基隆警察在加油站開槍！　通緝犯衝撞逃逸
Apple、瑤瑤錄影聊太嗨…小優變臉：幹嘛講這個？認走心吐不
郵局明天領三倍券　排隊前要注意3件事
快訊／熱帶性低氣壓家門口生成！　明最接近台灣
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

強力防制大型車內輪差事故　白河警交安宣導前進校園

避免重大刑案引發模仿效應　東港警威力掃蕩淨化治安

新北振興168「吃惜食抽好禮」　惜食分享餐廳抽獎活動開跑

桃園府會連袂參訪台南市　郭信良議長：相互學習加化交流

人本交通大改造　新北五股成泰路4段22巷口交通改善完工

12生肖為什麼老鼠排第一？　青埔芝芭里「鄉土文物館」報您知！

好強！桃園龍潭全國優質東方美人茶評鑑比賽　前三名都是「他」

桃園五大智慧交通防護措施　33處路口試辦提高用路人警覺

重現繁花似錦台語電影年代　《台灣有個好萊塢》月底台中歌劇院登場

南投信義山區午雷陣雨、路樹倒塌　警即刻救援排除路障

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

嗩吶驚豔詮釋「Alan Walker經典」　鄧紫棋.郎朗.周震南台下嗨翻了！

長江豪雨不斷！鄱陽湖水位暴漲　破萬房屋倒塌習近平：形勢嚴峻

工地好聲音！水泥師傅工作嗨唱 滄桑嗓音+高顏值...網：出唱片！

假JJ林俊傑送百萬禮物稱卡海關 妙齡女拿「土地權狀」貸款險遭騙

強力防制大型車內輪差事故　白河警交安宣導前進校園

避免重大刑案引發模仿效應　東港警威力掃蕩淨化治安

新北振興168「吃惜食抽好禮」　惜食分享餐廳抽獎活動開跑

桃園府會連袂參訪台南市　郭信良議長：相互學習加化交流

人本交通大改造　新北五股成泰路4段22巷口交通改善完工

12生肖為什麼老鼠排第一？　青埔芝芭里「鄉土文物館」報您知！

好強！桃園龍潭全國優質東方美人茶評鑑比賽　前三名都是「他」

桃園五大智慧交通防護措施　33處路口試辦提高用路人警覺

重現繁花似錦台語電影年代　《台灣有個好萊塢》月底台中歌劇院登場

南投信義山區午雷陣雨、路樹倒塌　警即刻救援排除路障

國道服務區加碼三倍券優惠一次看　買500元送500元、還周周抽iPhone

譚德塞吐真話「人類生活回不去了」　全球疫情4種類分析…美國慘爆！

sisley全能乳液7,200元➔4,599元　4種超狂用法讓CP值大爆發

NFL／華盛頓紅人隊名涉種族歧視　確定改名和隊徽

快訊／費鴻泰衝立院「韌帶被割傷」　醫院安排開刀治療

快訊／振興三倍券明天發！全台申購人次逼近1200萬大關

香港確診者曾捐血「並被使用」　輸血中心：血液未檢測到病毒

艦上溫度「超過500˚C」 ！美兩棲艦「好人理查號」狂燒27小時...官員：快沒救了

快訊／基隆通緝犯開車加油「巧遇警察」！下秒衝撞逃逸　警急開槍追捕中

香港泛民立法會初選結果出爐！　黃之鋒、岑子杰等本土派獲高票

地方熱門新聞

12生肖老鼠排第一　芭里文物館報您知

全國優質東方美人茶賽　他拿前三名

永和天坑險吞房！百人有家歸不得…建商認了

朝鑾轎鞠躬55下白沙屯媽被感動

沙鹿男女攔轎！媽祖停20秒甩尾繞路

特勤部隊退伍　李建宏種植安全的白甘蔗

法鼓山迴向「大悲咒」念6百萬遍

打造低碳城市　嘉市環市自行車道主線全長25公里

南投縣議員陳昭煜停職　王秋淑遞補缺額

芒果爺爺現身「要500元我沒給」遭砸頭

萬安43號演習　人車不管制

國民黨吉安鄉黨部已標售面臨搬遷　支持者感傷

桃園府會連袂參訪台南市

女子6天前騎機車外出後失蹤騎機車被發現

更多熱門

相關新聞

「人魚海廢劇場」宣導戲水安全！　

「人魚海廢劇場」宣導戲水安全！　

暑假將至，為預防水域意外發生，海洋科技博物館與海洋委員會海洋保育署合作推出「人魚海廢劇場」，特別設計水肺潛水志工，與僅帶面鏡、單蹼的人魚一同表演，向民眾宣導正確的戲水觀念之餘，也強調減少減塑、海洋環境汙染及海洋保育的重要性。

泰私校男師懲罰學生　緊勒那根！

泰私校男師懲罰學生　緊勒那根！

高雄騎士緊跟客運　下秒慘摔2人全身傷

高雄騎士緊跟客運　下秒慘摔2人全身傷

「獅愛」傳校園　認同卡做公益

「獅愛」傳校園　認同卡做公益

屏東女與男性大學內談判失控　女警耐心安撫

屏東女與男性大學內談判失控　女警耐心安撫

關鍵字：

大型車內輪差白河警交安宣導校園

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

熊貓外送員偷喝飲料！熟練「以口就杯」全都錄

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

藍心湄「穿名牌假貨錄影」還被公關抓包

5健身男性騷女教練：重訓後性慾較強

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

試管3次才生下！23歲獨生女撞山慘死　父淚求：讓女兒漂亮離開

情侶下觀音山彎道超車失控　女友爆頭慘死

客人給1星！台中阿財米糕「100種神回」

蔡桃貴被反鎖在廁所　二伯爬窗「20秒驚魂」畫面曝

世新校花什麼都沒穿「私密床上照」外洩！豐滿形狀全露

快訊／梁文音認了離婚！終結4年婚姻

快訊／國道3號重大車禍「乘客噴飛」！　1男1女倒地

更多

最夯影音

更多
林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光
男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面