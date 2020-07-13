泰私校男師懲罰「扯褲緊勒那根」13秒影片曝　遭爆性騷…邀學生返家！

▲事發地點是泰國一間知名私立男校。（圖／翻攝自推特@BadStudent_）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國社交網路近來瘋傳一段「私校男老師懲罰學生」的影片，一名男教師在課堂上伸手從後方抓住男學生的短褲後，不斷用力向上拉扯，可見男同學腳部一度懸空、下體被緊勒，只好拉著褲襠減緩不適感。此外，該名老師也被爆料曾數度性騷擾學生，在網路掀起一片罵聲。

綜合nationtv.tv等外媒報導，事發地點是當地一間知名私立男校，一名身穿白襯衫、打領帶的男老師站在白板前方，懲罰學生。

只不過，根據推特流傳的這段13秒影片，男教師多次猛力向上拉扯男學生短褲，讓學生的腳一度騰空，下體被褲子緊緊勒住，讓學生只好用手拉著褲襠，稍稍減緩不適感。爆料網友更指出，該名老師經常性騷擾學生，甚至多次邀約同學到家中抽菸，讓當地私校醜聞再添一筆。

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