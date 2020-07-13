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宣導戲水安全！　海科館志工「化身人魚」悠游水中

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▲海科館推出「人魚海廢劇場」。（圖／翻攝自Facebook／國立海洋科技博物館）

▲國立海洋科技博物館推出「人魚海廢劇場」，即日起至10月，每週六演出。（圖／翻攝自Facebook／國立海洋科技博物館）

實習記者莊子誼／綜合報導

暑假將至，為預防水域意外發生，海洋科技博物館與海洋委員會海洋保育署合作推出「人魚海廢劇場」，特別設計水肺潛水志工，與僅帶面鏡、單蹼的人魚一同表演，向民眾宣導正確的戲水觀念之餘，也強調減少減塑、海洋環境汙染及海洋保育的重要性。

基隆海科館表示，暑假期間從事水上活動的民眾增多，因此特別於今年6月起安排「人魚海廢劇場」，由只配戴面鏡、配重塊、潛水衣及蛙鞋的潛水者，不使用空氣瓶，僅藉由單蹼及身體律動，化身「美人魚」悠游於水中，此外，海科館也特邀水肺潛水志工加入，向民眾展示浮潛、水肺潛水、自由潛水以及人魚潛水的不同處。

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演出期間，包括「娛樂小劇場 （Fun）」、「啥是海廢？ （Introduction）」、「人魚有難 （Impact）」與「孩子們，動起來（Action）」四大主題，提醒大家一起減塑愛地球。

▲海科館推出「人魚海廢劇場」。（圖／翻攝自Facebook／國立海洋科技博物館）

▲潛水者僅藉由單蹼及身體律動，化身「美人魚」悠游於水中。（圖／翻攝自Facebook／國立海洋科技博物館）

人魚海廢劇場即日起至10月，每週六（9月26日除外）2點至3點半演出，上午10點半另有「海洋家族說故事暨人魚裝體驗」活動（限定7、8月舉辦，每次限額30名，額滿為止），讓親子同讀繪本及體驗人魚裝，海科館長陳素芬呼籲親子多多報名。

▲海科館推出「人魚海廢劇場」。（圖／翻攝自Facebook／國立海洋科技博物館）

▲「海洋家族說故事暨人魚裝體驗」活動（限定7、8月舉辦，每次限額30名，額滿為止）。（圖／翻攝自Facebook／國立海洋科技博物館）

值得一提的是，海科館7月起與國際潛水協會（ADIP）共同推出水肺潛水體驗活動，讓參與者學習水下耳壓平衡等基本技能，再背上氣瓶，嘴咬調節器，體驗潛水，只要10歲以上，身體狀況健康的民眾皆可報名參加。

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