切莫與「死神同行」！高雄騎士緊跟客運　下一秒慘摔2人全身傷

▲林園區有民眾騎機車雙載緊靠客運，模樣險象環生。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

不少用路人都聽過大車有「內輪差」，騎乘機車或腳踏車盡量不要太靠近大車，以免因為駕駛視線死角釀出意外！高雄林園分局在臉書粉絲專頁中貼出一段車禍影片，只見一台雙載機車緊貼著客運左側騎乘，騎了好大一段路，最後意外摔車，目睹摔車經過的民眾目睹嚇了好大一跳。

▲林園區有民眾騎機車雙載緊靠客運，最後騎士與乘客皆摔傷。（圖／記者黃子倩翻攝）

這起車禍發生在10日早上7點多，從後方車輛的行車記錄器來看，這台雙載的機車一整路上都跟在客運左側，因此當對向有來車的時候，騎士和乘客就呈現「夾心餅乾」的模樣，向左閃也不是、向右轉也不對，看起來十分危險，沒想到順利閃過兩輛對向轎車後，騎士疑似想往右「騎回正軌」，過程中疑似不小心A到客運車尾，整台機車慘摔、騎士和乘客都受了傷。

根據林園分局的PO文，上方寫道「請跟大車保持適當距離，我以為我離很遠，這句話死神不接受。」希望藉由實際的車禍影片，提醒用路人注意路況！警方指出，意外發生當下，現場民眾對於事故原因一頭霧水，經員警調閱路口監視器，並檢查用路人的行車記錄器，才恍然大悟車禍發生的原因。

同時警方也希望，公布車禍發生的影像，警示用路人遠離大車，為了生命寧可停等讓大車先行並保持安全距離，切勿與大車「並行」在視線死角內。

▲林園區有民眾騎機車雙載緊靠客運，模樣險象環生。（圖／記者黃子倩翻攝）

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