屏東女與男性友人校園內談判失控！女警耐心聽完抱怨　她點頭願就醫

▲屏東縣內埔警分局龍泉派出所警員陳俐瑾、尤弘傑兩員讓徐女點頭就醫。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣徐姓女子因感情因素，與異性友人半夜在大學校園內溝通，一言不合，情緒失控，其母擔心發生意外，求助警方，經女警陳俐瑾耐心安撫，她情緒漸緩和，由警消救護車載送留院就醫。

內埔警分局龍泉派出所日前半夜接獲110通報，指一名徐姓女子因感情因素在屏東科技大學校園內突然情緒失控，警方立即派遣線上巡邏網到場了解。

徐女一開始向警方聲稱，只是單純的感情問題，自行處理即可，然女警陳俐瑾在陪同過程中，發現她情緒開始焦躁不安，與友人談話語氣亦逐漸大聲、不耐，考量她情況，避免情緒失控，陳員站在同為女性的角度，耐心聆聽她滿口的怨言，並不斷拍背安撫情緒，所幸最後她點頭答應，配合警方先至醫院做初步診療與休息，如有需要會再聯繫警方或至龍泉所，才終於結束這場校園驚魂。

警員尤弘傑表示，該110報案電話，是徐女母親撥打，徐母因擔心女兒感情糾紛，在校園內與異性友人溝通時情緒爆發，由於她患憂鬱症，遂請求警方協助。

分局長蔡耀順肯定尤、陳2員秉持耐心，不斷安撫徐女情緒，並確保她人身安全，圓滿完成任務，兩員執行的技巧、處理的態度值得同仁學習，也呼籲大眾，遇有感情或私人糾紛，可求助相關機構來排解、和解，切勿做出傷害自己或他人的行為，觸犯法律。

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