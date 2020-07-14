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他27年後認「砍殺養女焚屍」！夜襲洩恨連奪2命…「畸形戀愛」引爆殺機

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▲殺人,謀殺（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子殺死養女。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北鄖西縣1993年發生一起駭人命案，當地一名許姓男子發現，14歲的養女竟然和堂姐家的兒子談戀愛。他氣炸質問對方，雙方隨後產生矛盾，因為養女跑去男友家，心懷恨意攜帶尖刀深夜前往，破窗入室將養女和男友的8歲弟弟殺害，之後焚屍潛逃，27年後他說出作案動機……。

據《看看新聞》報導，27年前，湖北男子許男在鄖西縣犯下殺人案，將14歲養女和8歲的外甥殺害並焚屍，案發後他逃到商洛市洛南縣的山中。近日，如今66歲的他被商洛警方逮捕。

洛南縣公安局石坡派出所7月8日意外發現一名男子身分十分可疑，同時也收到民眾舉報稱，該男子已躲在深山中數年，也不透露自己的家庭住址和家中情況，非常可疑。

▲▼殺人,謀殺,兇殺,刀子（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲兇手27年後才被逮捕。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

經偵查發現，該男子與湖北省鄖西的命案逃犯許男十分相似。商洛警方迅速聯繫鄖西警方，與許男個資進行核對，最終確定懷疑並沒有錯，當天下午立即抓捕了對方。

經核查，許男是湖北省鄖西縣人，1993年6月，因發現14歲的養女與堂姐家的兒子韓男戀愛，死活不同意導致父女矛盾激化。隨後，養女揚言誓不回家。

許男便對養女、韓男一家懷恨在心。幾天後的凌晨，他攜帶尖刀去韓男家，破窗入室將正在熟睡的養女殺害，又立馬到另一間房子將韓男的8歲弟弟殺害，之後焚屍潛逃。

經審訊，許男承認殺死2人並焚屍。目前，案件已移交湖北警方。

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