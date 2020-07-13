單親爸護女殺糾纏男　最高法院：情堪憫恕又自首，判4年

▲單親爸爸為了護女，殺掉勾勾纏的運將，最高法院輕判定讞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

高雄市男子蔡明祥，不滿汪姓計程車司機長期到住家站崗糾纏女兒，2017年間憤而持刀刺死汪男，被依殺人罪起訴。一二審法院均認為蔡男單親扶養3子女，不堪女兒遭長期騷擾才犯案，因此依「情堪憫恕」規定減刑，一審判刑6年6月，二審更認定還有自首，改判6年2月，案經上訴，三審最高法院認為二審量刑錯誤，13日自為判決，輕判4年定讞。

判決指出，遭刺死的汪男當時47歲，他對經常搭乘他計程車的蔡男女兒，頗有好感，從2015年11月開始追求，但女方不領情，結果汪男失去理智，時常對蔡女及同住的父親蔡明祥騷擾、恐嚇，不僅電話奪命連環扣，還傳送恐嚇簡訊，也經常駕駛計程車到蔡家附近徘徊、站崗，甚至在清晨時分敲打蔡家大門，讓蔡家人不堪其擾。

而案發於2017年3月30日清晨，汪男又到蔡家附近巷口站崗，蔡男見狀上前理論，兩人爆發激烈口角爭執，汪男怒嗆「如果（蔡女）亂交男朋友就要讓她死」，更嗆若不是看蔡男年紀大，也要找人處理蔡男。蔡男大怒，累積已久的不滿爆發，返家後取出水果刀，朝車上的汪男胸、腹部等處猛刺，汪男身中8刀，送醫後不治。行兇後的蔡男則呆立原地，警方到場後，蔡男坦承行兇。檢方依照「殺人罪」提起公訴。

一審法院審理後，認為蔡男單親扶養3子女長大，因不堪汪男長期騷擾恐嚇才犯案，且已向被害家屬致歉並賠償200萬元，可見蔡男已展現盡力彌補被害人家屬之犯後態度，再考量死者母親到庭陳述對蔡男的刑度沒有想法，畢竟判蔡男死刑也不能讓死者復生。一審因此依照「情堪憫恕」規定減刑，判刑6年6月。上訴二審後，高雄高分院除了認定情堪憫恕，更因自首減刑，改判蔡男6年2月。

全案再上訴第三審，最高法院審理後，認為第二審調查事實並無違誤，但認為二審經過2次減刑，仍判刑達6年2月，量刑有錯，因此最高法院自為判決，將蔡男輕判4年定讞。