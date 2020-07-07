追不到竟殺掉她男友　拾荒男判14年還嗆法官假證據判刑

▲男子戴千翔，追求越南女不成竟殺她男友，二審仍判刑14年。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

以拾荒維生的新北市男子戴千翔（68歲），認識48歲的越南籍阮姓女子後，死纏爛打，每天打電話示愛，但都遭到拒絕。戴男惱羞成怒，去年3月間在路上偶遇阮女的湯姓男友，2人一言不合起了爭執，最後戴男竟持鐵片刺死對方。一審將他判刑14年，案經上訴，高等法院7日二審駁回上訴，仍將戴男判14年，可上訴。戴男還押時，還喊冤「一審法官用假證據判我」、「我是被謀殺的」。

判決指出，有多項前科的戴男，原本在樹林、三峽一帶撿拾回收物變賣維生，2018年間認識阮女後展開追求，天天打電話給阮女示愛，但都被阮女拒絕。而案發於2019年3月25日，戴男在樹林區的路上偶遇阮女53歲的同居男友湯姓男子，2人一言不合，起了爭執。

最後戴男取出資源回收用的鐵片，刺進湯男胸口，隨即逃逸。湯男遭路人發現後送醫，最後仍不治身亡。檢警鎖定戴男涉有重嫌，在案發後4天遭逮捕，檢方依照殺人罪嫌提起公訴。

一審法院審理時，戴男否認殺人，辯稱是湯男先攻擊人，自己出於正當防衛而反擊。但法院勘驗現場監視器畫面，發現戴男先拿出長條狀物品，攻擊湯男，等湯男倒地後，才持長條物刺向倒地的湯男。一審因此認定戴男有殺人故意，判刑14年、褫奪公權8年。

案經上訴，高等法院二審審理時，戴男仍否認犯罪。全案於7日宣判，高院仍認定戴男有罪，考量他犯後飾詞狡辯，高院因此維持原刑度，駁回上訴。戴男還押時，還對記者喊冤，說「一審法官用假證據判我」、「當然是冤枉的」，最後更2度回頭嗆「我是被謀殺的」。