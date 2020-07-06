1歲女嬰「腳掌見天」慘死水桶！25歲媽枕頭捂死她…冷笑：我不喜歡女兒

▲25歲媽殺死1歲女兒。（示意圖／翻攝pakutaso網站）

記者鄭思楠／綜合報導

廣州市一位25歲年輕媽媽和1歲的女兒在房內休息期間，因女兒哭鬧，竟發瘋將孩子捂死，隨後還製造玩水自溺的假像。鑑定顯示，她作案時無精神疾病症狀表現。近日，廣東高院作出終審裁定，她獲刑12年。悲劇的背後，是她與丈夫和公公婆婆長期積累的家庭矛盾。

據《信息時報》報導，據廣州中院一審查明，2018年11月19日16時許，她和女兒在房內休息期間，因女兒哭鬧，遂使用枕頭、手捂住孩子頭部等方式，致女兒死亡。隨後，她將女兒抱到廁所內，將她頭部倒插入裝滿水的桶內，身體掛置在水桶外沿，製造女兒玩水自溺的假像。

她事後冷血表示，「因為我平時聽過很多小孩溺水身亡的事情，我就想把小孩放進水桶製造小孩子自己溺水身亡的假像。」據同監獄的一位吳姓女子透露，「李女剛進來的時候，我們問她犯了什麼罪，她很高興地說她把她女兒殺死了，說她女兒不給她抱，所以她不喜歡她女兒，便殺死了她。」

據悉，李女生於1993年，母親稱，她國中畢業後就輟學外出工作，2013年因為感情受挫，突然回家了，經常沉默不語，不理睬別人，精神變得不好，脾氣越來越暴躁。她還曾到派出所報案，稱被父親性侵。但事後調查證明根本不是事實，派出所只得通知家人把她帶回去。

2016年，經人介紹，李女與黃姓丈夫結婚，次年生下女兒，2018年又生了個兒子。起初夫妻感情還好，之後卻變了樣。「鬧矛盾都是因為妻子懶，叫她做家務也不做，就會玩。」黃男稱，李女總是說他沒錢，說要離婚，還說要把兒子賣掉之類的。之後夫妻矛盾激化，感情越來越差，長期分居。

▲1歲女嬰倒插蔥慘死水桶中。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

「我認為她的人品不好，在家裡一點家務都不幹，又不會帶孩子。」公公這樣評價李女。對此，李女的父親稱，剛結婚時，女兒夫妻感情還好，公婆對女兒也好，但後來公婆卻反映她不照顧孩子，不做家務，慢慢就產生矛盾了。

「我覺得主要是家庭問題我才殺了我的女兒。」李女則稱，自己「很不幸」，不想女兒走自己的路，「我婆婆老罵我，要我什麼都聽她的，我做不到，就經常和她吵架。」她說，因為孩子，公公婆婆有意見，她還經常跟丈夫吵架。

「反正，我這輩子，不好過，就要弄亂，你的生活，不會，讓你好過的」、「就是，要你們沒命，包括你媽，沒命了，我就會高興」、「我要把孩子賣了，不想跟你過生活」……，在夫妻二人的聊天記錄中，警員找到了這些對話。

警方調查顯示，2016年4月李女曾因精神問題被送院治療，沒多久就出院了，父母也感覺她的精神基本恢復正常了。廣州某社會工作服務中心的記錄顯示，她在產子的月子期間與丈夫家多次爆發衝突，又與原生家庭關係疏遠。

「社工分析李女躁鬱傾向較明顯，勸說其家人及時送其住院接受專業正規治療，但其家庭成員長期回避社工。」之後社工對該個案結案，並希望有關部門加強對李女的關注，以防對社區發生不良影響。

在李女的父親看來，「矛盾產生在一定程度上激化了她的精神病。」慘劇發生後，家屬對李女表示諒解。他稱，女兒婚前曾被診斷為患有精神分裂症（思覺失調症），婚後患有產後抑鬱症，希望能從輕判決。

廣東高院認為，李女作案時無精神疾病症狀表現，作案後無絲毫搶救之舉，反而製造溺亡假像企圖掩飾罪行，之後認罪悔罪態度較差。最終，廣東高院作出判決，李女獲刑12年。

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