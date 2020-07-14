阿公吃飯昏倒孫女淚吐「父死母離家」身世　老闆暖回：至少吃的我能幫

記者黃翊婷／綜合報導

一名在桃園觀光夜市擺攤的老闆14日凌晨0時許在臉書「爆怨公社」PO文聲稱，有一位年約50歲的夫妻帶著孫女來吃飯，沒想到吃完以後阿公突然昏倒，嚇得一旁的攤商全都跑來幫忙，孫女一度害怕到哭，後來進一步追問才知道，孩子的父親去世、母親離家，阿公身體不好要洗腎，家中狀況不太好過，「臨走時，我遞了張名片給她，我說，如果有需要幫助，可以來找我，或許金錢幫不了你們，但至少吃的可以。」

▲阿公吃飽飯後突然昏倒。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文當事人無關）

老闆提到，祖孫3人來攤上吃飯時，阿公吃完先到一旁休息，沒想到坐了一下突然昏倒，嚇得他趕緊衝上前扶住，隔壁滷味攤的老闆娘也跑來幫忙開水安撫，在等待救護車的期間，孫女因為害怕哭了，「我趕緊安慰她，告訴她遇到事情不要哭，哭不能解決問題。」

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孫女很乖，過一會兒就冷靜下來，阿嬤則是因為太緊張一直罵她。等到阿公稍微恢復意識，阿嬤才冷靜下來說，平時因為工作要加班，孩子都是老伴在照顧，無奈老伴要洗腎、身體不好，孫女卻很吵，常常都是被她氣的。

老闆安撫阿嬤「妹妹很乖，聽得懂道理」，接著又問孫女雙親在哪裡，得到的答案卻是「爸爸去世，媽媽不要她了」。後來救護車抵達，這家人臨走前他遞了一張名片給孫女，假如有需要幫助，可以來攤上找他，「或許金錢幫不了你們，但至少吃的可以。」

老闆坦言，可以感受到阿公肩上有很沉重的壓力，阿嬤或許也有許多說不出的委屈，雖然那是他們的家事，外人無法插手，但他過去受過許多人幫助，卻曾留下無法報答對方的遺憾，當時就決定，假如以後有能力了，能幫就幫，這就是他的選擇。

▼老闆PO文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）