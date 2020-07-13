2包尿布丟餐廳「座位區地板」！客人離場沒告知　同業曝：曾經在桌上收過

▲網友直呼傻眼，「直接丟在地板上，離開時也沒告知。」（圖／翻攝自爆料公社）

記者施怡妏／綜合報導

餐飲業每天都要接觸各式各樣的客人，難免會遇到一些「奧客」。一名網友日前上班時，在客人離席的座位區地板發現「尿布」，還一次丟了兩包，讓她傻眼直呼，「一句話也沒說就結帳走人，我們憑什麼收你孩子的排泄物？」貼文曝光後，許多網友大嘆「真的很沒水準！」

原PO在臉書「爆怨公社」上發文，指他日前在上班時，遇到一組行徑誇張的客人，竟然將尿布直接丟在座位席的地板上，離開時也沒有告知服務人員，一次還丟了兩包，「我們有廁所，可以開個口問一下的，不是不可以清，地板其他髒亂就算了，但是是我們憑什麼收你孩子的排泄物？」

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貼文一出之後，許多同業表示也遇過相同情況，「還有吐完直接離開的」、「我做餐飲業二年多，有水準的客人少之又少，不管男、女、老、少」、「我做過咖啡外場，在桌上收過尿布，誇張欸！又不是沒廁所給你丟」、「遇過拿紅酒冰桶給小朋友尿尿，然後直接遞給我們服務生要我們處理掉的」、「還有檳榔渣阿，餐飲做久就知道，什麼樣的人都有」。

也有不少網友表示會將尿布帶走，或是主動拿去垃圾桶丟，「我不管小孩的尿布還是掉到桌子或地上的菜渣，一律全部清完再離開」、「我也會在公共場合換尿布，但我以為自己的垃圾自己帶走是常識」、「我會把尿布帶走，然後拿去廁所丟，地上用髒也會用乾淨再走」、「我都直接把尿布塞進包包，離開餐廳再去廁所丟，找不到垃圾桶就帶回家」。