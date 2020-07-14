　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大屯山群驚見「2公里高火山通道」　大油坑是噴發口！岩漿流向曝光

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼小油坑後火山活動地質景觀區,後火山作用,七星山,噴氣孔,溫泉,湧泉,陽明山國家公園,大屯山火山群。（圖／記者李毓康攝）

▲林正洪團隊使用雙重差分方式觀測地震，將2014年到2017年於大屯火山觀測到的1000多個地震圖套疊起來。（圖／記者李毓康攝）

記者崔子柔／綜合報導

民眾前往大屯山時，經常能在大油坑火山口見到噴出的氣體、滾燙的泉水，中研院地科所學者林正洪團隊在該地測出規律的「心跳」，認定為正在「呼吸」的活火山，釋放出的氣體已經開出一個高2公里、直徑500公尺的「火山通道」，將來最有可能從此噴出岩漿，流向地勢較低的金山方向。

根據《自由時報》報導，林正洪指出，火山通道不是真的有個洞存在，而是有些破碎帶讓氣體從這邊釋放使通道成形，氣體成分包含二氧化碳、水蒸氣和硫化物等，都跟岩漿及熱液高溫作用有關。

請繼續往下閱讀...

林正洪表示，通道位於擎天崗和大油坑附近，雖然無法排除其他噴發點，但有很大可能性是沿著這通道上來噴出地表，若照學理判斷，岩漿噴發後會往地勢低的地方流，那金山方向就要多加小心。

▲▼小油坑後火山活動地質景觀區,後火山作用,七星山,噴氣孔,溫泉,湧泉,陽明山國家公園,大屯山火山群。（圖／記者李毓康攝）

▲林正洪團隊今年在台灣首次觀測到大屯火山的火山通道，登上國際知名期刊科學報告（Scientific Reports）。（圖／記者李毓康攝）

林正洪說，陽明山附近北投、天母等靠山邊地區，處於火山活動山腳下，當地民眾也須更加警覺，平時就該訓練如何撤離。

林正洪及其研究團隊長期針對大屯火山、龜山島與北台灣附近的海底火山進行火山活動監測，陸續證明大屯火山和龜山島是活火山，平均約18分鐘發生一次地震的重複性地震活動。

ET快訊
名設計師兒車禍「頭蓋骨不見」砸億元救回成植物人　保險竟拒賠
世新校花什麼都沒穿「私密床上照」外洩　豐滿形狀全露
澎湖監獄1個月4死！女囚拍牆求救3小時亡　家屬看監視器怒提國
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「進喔！進喔！」白沙屯媽祖回鑾安座　逾萬信眾接駕盛況空前

名設計師兒車禍「頭蓋骨不見」砸億元救回成植物人　保險竟拒賠

《博恩夜夜秀》收錢不講「根本原因」曝！　管中祥踢爆：擔心影響生意

阿公吃飯昏倒孫女淚吐「父死母離家」身世　老闆暖回：至少吃的我能幫

大屯山群驚見「2公里高火山通道」　大油坑是噴發口！岩漿流向曝光

用愛心誠心細心換客戶舒心放心安心！東購客體中心雙冠王武英華

12星座是「虐人or被虐型」…血淋淋大公開！雙魚網友哭了：我好慘

連2天防大雨地區曝　低壓「深夜起最靠近」各地影響時間出爐

涉賣油給北韓遭起訴　4船員苦住「斷水電油輪612天」快崩潰：折磨到死嗎

任內最後視察！台南警局長周幼偉臨檢舞廳　鏡頭前不捨道別

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

嗩吶驚豔詮釋「Alan Walker經典」　鄧紫棋.郎朗.周震南台下嗨翻了！

長江豪雨不斷！鄱陽湖水位暴漲　破萬房屋倒塌習近平：形勢嚴峻

工地好聲音！水泥師傅工作嗨唱 滄桑嗓音+高顏值...網：出唱片！

假JJ林俊傑送百萬禮物稱卡海關 妙齡女拿「土地權狀」貸款險遭騙

「進喔！進喔！」白沙屯媽祖回鑾安座　逾萬信眾接駕盛況空前

名設計師兒車禍「頭蓋骨不見」砸億元救回成植物人　保險竟拒賠

《博恩夜夜秀》收錢不講「根本原因」曝！　管中祥踢爆：擔心影響生意

阿公吃飯昏倒孫女淚吐「父死母離家」身世　老闆暖回：至少吃的我能幫

大屯山群驚見「2公里高火山通道」　大油坑是噴發口！岩漿流向曝光

用愛心誠心細心換客戶舒心放心安心！東購客體中心雙冠王武英華

12星座是「虐人or被虐型」…血淋淋大公開！雙魚網友哭了：我好慘

連2天防大雨地區曝　低壓「深夜起最靠近」各地影響時間出爐

涉賣油給北韓遭起訴　4船員苦住「斷水電油輪612天」快崩潰：折磨到死嗎

任內最後視察！台南警局長周幼偉臨檢舞廳　鏡頭前不捨道別

白宮經濟顧問曝：川普「對中國很不滿」　但貿易協議未中斷

跟爸爸大吵一架！五股女爬上社區14樓頂　「碰」一聲墜下亡…鄰居聞巨響嚇傻

軍備局少將傳收賄3000萬元　國防部：如有涉案將嚴懲不貸

因應立法院集會活動　中正一分局出動「青島東路段及鎮江街段」實施交管

全球確診破1292萬例！超過56.9萬人死亡　實際感染數恐更高

《綠豆傳》黃仁燁爆搶下《女神降臨》書竣！　公司第一時間回應了

台股早盤由黑翻紅　台積電股價續創歷史新高價

人本交通大改造　新北五股成泰路4段22巷口交通改善完工

原民會前主委尾牙掀帽強吻女師　掰「我們高興唱完整首歌」仍慘敗

22歲樹林男玩大冒險輸了　搭訕路人牽手「親2下竟舌吻」下場出爐

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

生活熱門新聞

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

客人給1星！台中阿財米糕「100種神回」

復興空難解密　機長關鍵錯誤指令曝光

女友常搞曖昧！他醞釀2年用「滷肉飯」報復　

涉賣油給北韓　4船員住油輪612天

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

畢旅合照多2人！「無臉藍衣男」躲在背後

大屯山群開出「火山通道」噴發流向曝光

自助餐「油比機油還黑」...連老闆娘都不敢吃

名設計師兒車禍　旅平險意外險都拒賠

「3客嗑壽司霸王餐」台中妹怒直擊：不要臉

連2天防大雨！　低壓「深夜起最近」各地影響時間出爐

12星座是「虐人or被虐型」…血淋淋大公開！雙魚網友哭了

外送員偷喝飲料！親手交貨畫面曝　foodpanda回應了

更多熱門

相關新聞

氣象局「火山警報燈號」年底上路

氣象局「火山警報燈號」年底上路

中研院去年揭露大油坑地區有週期性地震活動，平均大約每18分鐘發生一次地震的重複性地震活動，並偵測到類似動物「心跳」之現象，更加認定大屯火山群是活火山，1萬年內有可能噴發。中央氣象局為此著手規劃火山警報燈號，將分成「綠、黃、紅」三種燈號警示，其中，綠燈為正常；黃燈代表一級警戒，有持續異常活動；紅燈則進入二級警戒，代表火山已接近噴發或已在噴發，預計年底上路。

大陸50萬年死火山甦醒！

大陸50萬年死火山甦醒！

救26年好友　勇男跳40度火山口湖

救26年好友　勇男跳40度火山口湖

印尼火山噴發6000公尺的火山灰

印尼火山噴發6000公尺的火山灰

賓士「巨無霸越野車」登高6694m

賓士「巨無霸越野車」登高6694m

關鍵字：

大屯山群大油坑火山火山通道林正洪

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

熊貓外送員偷喝飲料！熟練「以口就杯」全都錄

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

5健身男性騷女教練：重訓後性慾較強

藍心湄「穿名牌假貨錄影」還被公關抓包

試管3次才生下！23歲獨生女撞山慘死　父淚求：讓女兒漂亮離開

情侶下觀音山彎道超車失控　女友爆頭慘死

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

客人給1星！台中阿財米糕「100種神回」

快訊／梁文音認了離婚！終結4年婚姻

快訊／國道3號車禍！3人未繫安全帶2人彈飛　1男1女倒地

復興空難解密　機長關鍵錯誤指令曝光

Keanna、莉婭庭外爆衝突！拉扯掛彩血痕照曝光

更多

最夯影音

更多
林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光
男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面