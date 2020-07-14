大屯山群驚見「2公里高火山通道」　大油坑是噴發口！岩漿流向曝光

▲林正洪團隊使用雙重差分方式觀測地震，將2014年到2017年於大屯火山觀測到的1000多個地震圖套疊起來。（圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

民眾前往大屯山時，經常能在大油坑火山口見到噴出的氣體、滾燙的泉水，中研院地科所學者林正洪團隊在該地測出規律的「心跳」，認定為正在「呼吸」的活火山，釋放出的氣體已經開出一個高2公里、直徑500公尺的「火山通道」，將來最有可能從此噴出岩漿，流向地勢較低的金山方向。

根據《自由時報》報導，林正洪指出，火山通道不是真的有個洞存在，而是有些破碎帶讓氣體從這邊釋放使通道成形，氣體成分包含二氧化碳、水蒸氣和硫化物等，都跟岩漿及熱液高溫作用有關。

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林正洪表示，通道位於擎天崗和大油坑附近，雖然無法排除其他噴發點，但有很大可能性是沿著這通道上來噴出地表，若照學理判斷，岩漿噴發後會往地勢低的地方流，那金山方向就要多加小心。

▲林正洪團隊今年在台灣首次觀測到大屯火山的火山通道，登上國際知名期刊科學報告（Scientific Reports）。（圖／記者李毓康攝）

林正洪說，陽明山附近北投、天母等靠山邊地區，處於火山活動山腳下，當地民眾也須更加警覺，平時就該訓練如何撤離。

林正洪及其研究團隊長期針對大屯火山、龜山島與北台灣附近的海底火山進行火山活動監測，陸續證明大屯火山和龜山島是活火山，平均約18分鐘發生一次地震的重複性地震活動。