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涉賣油給北韓遭起訴　4船員苦住「斷水電油輪612天」快崩潰：折磨到死嗎

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▲▼涉賣油給北韓漁船遭起訴 4船員苦困船上612天。（圖／東森新聞）

▲油輪斷水斷電高溫難受，外籍船員吶喊「快活不下去了。」（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

蒙古籍油輪「北斗星號」2018年涉嫌賣油給北韓漁船，2018年11月停靠在台中港後，船公司老闆、船長與船員6人均被台中檢方起訴。儘管台中地院一審宣判無罪，但檢方不服決定繼續上訴，導致涉案6人至今仍遭限制出境，其中4名外籍船長、船員已在船上生活612天，斷水斷電連簡單的三餐都有問題。

據悉，北斗星號為台灣友晉公司擁有，2018年涉嫌在公海賣油給北韓漁船，北斗星號同年11月停靠在台中港後，友晉公司老闆、北斗星號船長與船員共6人立刻被台中地檢署起訴、限制出境。台中地院一審，依油輪在公海賣油不違法，航程目的地也無偽造問題，判處6人無罪，但檢方不服決定上訴二審。

請繼續往下閱讀...

由於官司仍在纏訟，涉案6人仍遭限制出境，其中有4名外籍船員無法回國，加上在台灣也沒有住處，起訴至今612天都在船上生活。悲劇的是，油輪很早就被斷水斷電，造成4人只能過上「半原始生活」，甚至連簡單的三餐、喝水都有問題，沒有錢買生活物資，只能靠慈善團體捐贈。

▲▼涉賣油給北韓漁船遭起訴 4船員苦困船上612天。（圖／東森新聞）

▲船員表示，吃的米要洗非常多次，因為已經長滿米蟲了。（圖／東森新聞）

實際到北斗星號，可以看見油輪船身斑駁，船上基礎設備慘不忍睹，由於斷電無法開冷氣降溫，導致船艙溫度相當早，連打乾淨的水都要走1公里才能取得。大陸籍船員黃建威表示，「（睡覺的房間）很熱，現在沒有電，裡面很熱」、「吃的米也要洗很多次，把蟲子（米蟲）挑乾淨，不然那麼多蟲怎麼吃。」

船員黃建威透露，他們除了面臨斷水斷電、取水困難等情況，現在連三餐溫飽都有點困難，儘管有瓦斯能勉強煮熟食物，但卻沒有錢可以購買食物，一袋長滿米蟲的米也相當珍惜。對於被政府限制出境，他直呼「很不合邏輯啊，已經把我們拖了一年，快兩年了，再這樣折磨的話，真的是要把我們折磨死了。」

另一名緬甸籍船長也說，他們在船上的生活條件真的很差，而且他的家庭原本靠他的薪水在養，現在沒有工資又無法回家，真的不知道該怎麼辦。官司部分現在檢方還在上訴，船員們只希望事件快點結束，法院趕快宣布判決，讓他們可以回家與家人團聚。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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