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連2天防大雨地區曝　低壓「深夜起最靠近」各地影響時間出爐

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局觀測，低氣壓今晨2時在巴士海峽，向北緩慢移動。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

18縣市亮高溫燈號！中央氣象局預報員陳伊秀表示，低氣壓逐漸進入巴士海峽，今天（14日）深夜到周三清晨最靠近台灣，這兩天水氣最多。天氣風險公司則指出，該熱帶擾動會將暖濕空氣帶往台灣，並分析各地區的變天時程。

高溫區域：

請繼續往下閱讀...

【紅色燈號】連續3日38度以上

台北市、南投縣。

【橙色燈號】38度以上

新北市。

【橙色燈號】連續3日36度以上

新竹縣、桃園市、彰化縣、雲林縣、台中市、嘉義市、高雄市、屏東縣、台南市、花蓮縣、宜蘭縣。

【黃色燈號】36度以上

苗栗縣、基隆市、嘉義縣、台東縣。

▼氣象局對18縣市發布高溫資訊。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今低壓接近，南部有局部短暫陣雨或雷雨，午後至晚間要注意各地山區和南部有局部大雨發生機率；各地依舊炎熱，高溫約33至36度，本島只有新竹市達36度機率較低，其他都36度以上，其中，大台北盆地和南投有達到38度極端高溫機率。

陳伊秀說，低壓目前逐漸進入巴士海峽，變成熱帶性低氣壓和颱風的機率降低，深夜到周三清晨最靠近，「但結構就爛了」；周三雨區和今差不多，以這兩天水氣最多。氣象局提醒，周三中南部及午後各地山區有局部大雨發生的機率。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

至於周四到下周一的天氣，陳伊秀分析，午後雷雨侷限在山區，清晨和夜裡中南部偶有零星降雨，其中周六、周日副熱帶高壓最強，天氣更穩定。

天氣風險公司13日則指出，該熱帶擾動雖將逐漸往台灣接近，但因發展條件不理想，發展為颱風的機會相當低，預估北上過程快速減弱、消散，不用太過緊張；不過，擾動還是會將不穩定的環境，尤其暖濕空氣帶往台灣，目前它最有可能的路徑是在巴士海峽北轉後，於台灣東部外海北上，在周三最接近台灣。天氣風險並詳細分析每天的天氣情形：

→周二：擾動環流的偏東風造成沉降作用，各地天氣穩定、高溫酷熱，西半部各地高溫都34至35度以上，大台北高溫上看37至38度。

→周三：擾動來到東南部海面，恆春半島、東半部有短暫陣雨，西半部山區則有午後大雷雨，平地也有機會受到影響。

→周四：擾動併入北方鋒面中逐漸消散，但引進西南風水氣，中南部全天有雨。

→周五過後西南風減弱，又將恢復典型的夏季天氣。

▼天氣風險說，該擾動成颱機率低。（圖／翻攝天氣風險臉書）

天氣圖。（圖／翻攝天氣風險臉書）

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