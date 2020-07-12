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200元紙鈔找錢被拒！網曝驚人妙用「放3年了」　老闆娘：一定留起來

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200元紙鈔、鈔票。（圖／東森新聞）

▲有網友表示，會故意去銀行領200元紙鈔。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

一名老闆娘抱怨，找客人200元紙鈔被拒收，「請問大家200塊紙鈔是不是不能通用？」對此，有人透露200元紙鈔可招財，「可以當錢母耶，對財運真的有效耶。」

當事人近日在「爆怨公社」臉書社團說，一名女客人來店裡買東西，結帳拿了200元紙鈔，「我也不以為意收下！也沒有發現有破損！」

請繼續往下閱讀...

原PO表示，結果拿了200元找錢給客人卻被拒收，「要我換100塊的！我心裡想這不是錢嗎？請問大家200塊紙鈔是不是不能通用？這200塊害我還被老公罵，為何要拿去找給客人！早知道當初就拒收那張200塊，這張200鈔票我們也不打算用了…」

對此，許多網友留言，「拿去存銀行」、「我還故意去銀行領」、「我已經存40幾張」、「客人拿200給我，我會收。但因為很少人在使用，我不會去找給客人，直接收起來就好。」

▼200元紙鈔主墨色是綠色，正面以先總統蔣公生活化坐像為主題，背面則是總統府。（圖／翻攝中央銀行券幣數位博物館網站）

200元紙鈔。（圖／翻攝中央銀行券幣數位博物館網站）

有人則透露，綠色200元紙鈔可當錢母，對財運真的有效，她從收好放皮夾後，財運就變好，「是朋友教我的，已放了3年。」原PO回，「好哦！我一定會留起來。」

對於網友指綠色200元招財部分，中華易經未來學協會創會理事長陶文曾受訪表示，2020庚子鼠年太歲坐擁財源廣進氣息，但財星氣不強，必須增加財星氣；由於今年太歲財氣屬木，也就是綠色，民眾可以善用綠色加值氣息，例如綠色植物、綠色配件都可以增加財氣。

200元紙鈔是民國91年2月發行，主墨色是綠色，正面以先總統蔣公生活化坐像為主題，背面則是總統府。根據《中央銀行法》，200元為央行發行的國幣，在我國境內一切支付行為具有「法償效力」，消費者有權使用。

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