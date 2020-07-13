賣10片虱目魚肚捐贈1片當愛心　漁業署喊話國人助弱勢團體

▲虱目魚每年產值破41億。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

漁業署今（13 日）表示，攜手產業團體及台灣食物銀行聯合會，即日起至7月31日止，推出「你來買魚，人人有魚」百萬片冷凍虱目魚肚愛心團購活動，凡售出10片，將另捐贈1片給台灣食物銀行聯合會幫助弱勢團體。

漁業署為推薦富含優質蛋白質的當令養生食材「虱目魚肚」指出，因應新冠肺炎疫情，弱勢團體對於各項食材物資需求量增加，為了幫助經濟弱勢或陷入急難的家庭，在暑假期間也能補充滿滿營養，因此推出此活動。

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漁業署表示，虱目魚是台灣養殖歷史最悠久的魚，已經有2、3百年，主要養殖區域在嘉義、台南、高雄等，年產量逾5萬公噸，是台灣重要的養殖魚種。虱目魚整條都可以食用，富含豐富的蛋白質、好脂肪等養分，而且全身是寶，怎麼料理都好吃，無論是魚肚、魚頭、魚皮、魚腸等，各個部位都有不同的料理方式和風味。夏天和秋天是最適合吃虱目魚的季節，此時的虱目魚最是結實肥美。其中又以虱目魚肚最是方便料理，深受國人喜愛。

▲漁業署表示，虱目魚全身都是寶，含有豐富的優質蛋白質。（圖／記者許展溢攝）



漁業署最後提到，疫情影響國人健康且適逢夏補時令，為提升全體國人免疫力，特別結合中華民國全國漁會、彌陀區漁會、梓官區漁會、高雄市茄萣區農會、南縣區漁會、南市區漁會、嘉義區漁會、中華民國養殖漁業發展協會等8家產業團體推出冷凍虱目魚肚團購兼做公益活動，凡售出10片將另捐贈1片予台灣食物銀行聯合會幫助弱勢團體，讓愛心不斷炊，人人有魚吃；相關活動及訂購訊息請連結漁業署網站。

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