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宜蘭7月7日出海保釣卡關！漁業署：沒辦法給保釣人士臨時船員證

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記者游芳男／宜蘭報導

立委鄭正鈐邀請宜蘭議員蔡文益等保釣志士及中央相關部會，29日下午在立院召開「為解釣魚台事態發展」會議，會後蔡文益表示，到立院開會是希望漁業署可以發給每位保釣人士的臨時船員證，但是漁業署說沒有辦法也沒有所謂的臨時船員證，因這會卡關保釣出海，他將繼續爭取。另保護頭城釣魚台辦公室也發文要總統、行政院長一齊出海保釣。

▲▼宜蘭7/7出海保釣面臨被卡關？！保釣志士宜蘭議員蔡文益29日仍在立院出示邀請總統等出海保釣公文。（圖／宜蘭議員蔡文益提供，下同）

▲▼宜蘭7/7出海保釣面臨被卡關？！保釣志士宜蘭議員蔡文益29日仍在立院出示邀請總統等出海保釣公文。（圖／宜蘭議員蔡文益提供，下同）

▲▼宜蘭7/7出海保釣面臨被卡關？！保釣志士宜蘭議員蔡文益29日仍在立院出示邀請總統等出海保釣公文。（圖／宜蘭議員蔡文益提供，下同）

保釣志士宜蘭議員蔡文益，29日下午在立院「為解釣魚台事態發展」會後表示，7月7日出海保釣目前是緊鑼密鼓來執行規畫，29日到立院來開協調會是為爭取想去保釣的人都可以上船跟著一齊去維護中華民國主權以及協助維護漁民的漁權，而這幾天「保護頭城釣魚台辦公室」都在積極開會，期望在7月7日可以到頭城釣魚台真正的為中華民國盡一份心力，讓所有的國人有光榮與驕傲感，

而出海保釣型式，基本上還是以漁船船隊為主，最近「保護頭城釣魚台辦公室」及宜蘭各縣議員服務處也接到非常多民眾來電洽詢，辦公室也正在釐清每位要參加保釣的人士，也期望保釣活動可以非常的順利，平平安安出門快快樂樂回家。

▲▼宜蘭7/7出海保釣面臨被卡關？！保釣志士宜蘭議員蔡文益29日仍在立院出示邀請總統等出海保釣公文。（圖／宜蘭議員蔡文益提供，下同）

另，有關7月7日出海保釣一事，「保護頭城釣魚台辦公室」也在29日正式發文，邀請總統蔡文英及行政院長蘇貞昌，一齊陪同所有愛護中華民國主權人士來加油。

而到立院開會是希望漁業署可以發給每位保釣人士的臨時船員證，但是漁業署說沒有辦法也沒有所謂的臨時船員證，不過，因2012年出海保釣人士並不需臨時船員證，所以將爭取7月7日出海保釣比照辦理。

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