動保團體籲禁捕巨口鯊　鯊魚博士：絕不在「亟需保育」名單內

▲漁船在花蓮外海捕獲罕見巨口鯊。（圖／記者王兆麟翻攝）



記者許展溢／台北報導

台灣動物社會研究會日前發「不要讓物種滅絕．保護巨口鯊刻不容緩」研究報告，籲漁業署、海委會將巨口鯊列為海洋保育類野生動物。被稱台灣鯊魚博士徐華遜認為錯誤的保育呼籲無法保護巨口鯊，不完全同意動社說法。

徐華遜表示，研究報告重點摘要1指出巨口鯊黃昏到黎明活動範圍都在12-25米深地方是錯誤的，2013至2015年巨口鯊漁獲調查資料發現捕獲深度多在40-140米（這是在網具設置的範圍內實際上活動範圍應該更廣），巨口鯊活動範圍在5-1500米，甚至可能更深。

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徐華遜指出，重點摘要3指出台灣捕撈巨口鯊為「專捕」非「混獲」，錯誤的原因是，「巨口鯊自始至終都是混獲。」台灣巨口鯊全是被花蓮大目流刺網船所捕獲，從花蓮刺網漁業的年產量產值，以及巨口鯊年產量產值看，巨口鯊佔比例極低，顯然不會因此「專捕」。

▲徐華遜強調，對巨口鯊來說，設置禁漁期或劃設保護區是不太有意義。（圖／記者王兆麟翻攝）

徐華遜認為，從巨口鯊每年被捕獲數量，跟每年每艘船捕獲數量看， 實在看不出來巨口鯊數量有上升或下降的趨勢，所以必須持續監控。而台灣軟骨魚（鯊魚及魟鰩）在IUCN等級VU以上（VU易危、EN瀕危、CR極度瀕 危）的有好幾種，有些更是被長期大量漁獲的物種，不是說巨口鯊不能被關注，但絕不在「亟需保育」名單內。

徐華遜提到，動社建議巨口鯊保護措施是比照鯨鯊，漁業誤捕不論死活皆放回海中，這完全不同意，因為巨口鯊跟鯨鯊情況不同，鯨鯊多是誤入定置網所獲，全是活體放流。巨口鯊被刺網捕獲則多已死亡，若貿然禁捕，巨口鯊被誤捕照樣死亡，放回海裡失去一個珍貴研究樣本，若漁民不通報，連漁獲資訊都失去，粗糙的禁捕規定到底誰有好處？

徐華遜強調，對巨口鯊來說，設置禁漁期或劃設保護區是不太有意義的，從目前資料，巨口鯊季節性跟洄游路線大致跟曼波魚重疊，現階段尚不可能禁止大目流刺網作業或禁捕曼波魚。建議混獲上岸的樣本持續蒐集資料，但每年可以補助數尾的標識放流計畫，以5尾來說，獎勵及補貼漁船協助放流以每尾20萬來計算，加上衛星標籤、人力資源等，整個計畫經費大約在300萬以內，每2至3年可以檢討調整。

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