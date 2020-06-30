快訊／7月7日守護釣魚台大行動卡關　「出不了海」漁業署不發臨時船員證

▲對於目前保釣出海準備進度，宜縣長林姿妙30日說仍在與漁民溝通。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

29日在立院召開「為解釣魚台事態發展」會議中，漁業署表明沒有辦法專案辦理、也沒有所謂的臨時船員證會，此事會卡關保釣出海行動，加上預定的7月7日保釣逼近，宜縣府的態度受關注。宜蘭縣長林姿妙說，都持續在跟漁民溝通，要很週全的、很詳細的站在第一線保護漁民。

立委鄭正鈐邀請宜蘭議員蔡文益等保釣志士及中央相關部會，29日下午在立院召開「為解釣魚台事態發展」會議，會後蔡文益表示，到立院開會是希望漁業署可以發給每位保釣人士的臨時船員證，但是漁業署說沒有辦法專案辦理，也沒有所謂的臨時船員證，因這會卡關保釣出海，他將繼續爭取。

7月7出海保釣日將屆，有關保釣出海的相關準備，林姿妙表示，我們都持續在跟漁民溝通，對漁民的權益我們是寸土不讓，所以我們會持續的跟漁民溝通，漁民們是很辛苦的，會爭取漁民的權益，

至於目前保釣出海準備的如何？林姿妙說，有，都持續在溝通，要很週全的很詳細的站在第一線保護漁民。



知情人士指出，宜蘭頭城到釣魚台的直線距離約180公里，換算約100浬。根據《娛樂漁業管理辦法》，不用船員證可用身分證就搭的海釣船，是不可以到釣魚台，因為距離超過限制的台灣本島30浬內，也超過彭佳嶼12浬，所以，必須動用作業漁船，但想上「作業漁船」的人，必須有船員證，否則無法出海。

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