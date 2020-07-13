葉毓蘭改編「菊花台」酸陳菊　親自獻聲唱「菊花台滿地爽，花媽笑難藏」

記者楊蕓／台北報導

立法院臨時會本週進行監察委員人事案的審查與表決，國民黨預計強力杯葛，更號召群眾上街抗議。國民黨立委葉毓蘭13日在臉書發布一支影片，改編周杰倫的「菊花台」歌詞，不僅親自獻聲演唱，還找來同黨立委林思銘、新黨市議員侯漢廷合唱，在歌詞中大酸陳菊「菊花台滿地爽，花媽笑難藏」，批評民進黨再難堪也要「大菊」為重，連中立都不用假裝，「監院成東廠」。

「菊花台」改編版的歌詞寫著，「派系猖狂，牽制住了黨，誰說坐過牢就能如此囂張，獵雷被彈，氣爆重傷亡，妳任內的弊案五十幾樁，蔡仍大方，讓妳接院長，民主飄散醜陋模樣。」

▲葉毓蘭改編「菊花台」歌詞諷刺陳菊。（圖／葉毓蘭辦公室提供）

歌詞還寫道「菊花台滿地爽，妳的笑容已難藏，監院妳來掌，全弊案靜靜躺，國家亂上位盲，貪污腐敗仍不斷，徒留著負債讓全民來扛」、「弊案不斷，屬下又貪婪，高雄的馬路上水淹不堪，工程出包，沒事又升官，怪我選錯邊站一輩子要飯」、「綠色江山酬庸酬不完，憑我是最大黨非菊不換……綠營執政國家黑暗。」

立法院臨時會上週已處理考試院、NCC人事同意權案，監察院人事同意權案則將於13日舉行公聽會、14日上午進行監察院長被提名人陳菊審查會、7月14日下午至7月16日進行監察委員被提名人審查會，並於17日進行監察院人事同意權案表決。

國民黨團計畫強力杯葛，為防止院內、院外衝突，立院維安再升級，不僅院區四周部署層層拒馬，連立法院內走廊的二樓也部署警力，讓國民黨立委狠酸根本是來到「中華民國立法院監獄」。

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