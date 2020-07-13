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諷約聘3年「可升級」公務員　羅智強：為民進黨雞犬開後門

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記者黃翊婷／綜合報導

行政院人事行政總處提出「聘約人員人事條例」草案，受到藍營人士質疑根本是口譯哥條款。國民黨北市議員羅智強12日在臉書PO文酸諷，這是讓民進用的「雞犬」，「升天」獲得文官的保障，「正在準備高考、普考的年輕朋友們，你們還在傻傻的準備考試嗎？」

行政院人事行政總處擬具「聘約人員人事條例」草案，未來聘約人員若符合相關資格，得於進用滿3年後，擔任或兼任研究等機關機構組織法規定有職稱職等的職務。消息曝光後引起部分藍營人士不滿，抨擊相關修法破壞用人取才的精神，根本就是「口譯哥條款」，未來透過類似模式登堂入室的亂象將不再是特例。

▲▼0619 柯文哲議會專案報告-羅智強。（圖／記者黃克翔攝）

▲羅智強認為「聘約人員人事條例」草案是為某些人開後門。（圖／記者黃克翔攝）

羅智強12日也在臉書上PO文酸諷，多少考生為了爭取個位數名額的公務人員資格日夜苦讀，有人讀了10年都沒能考上，他也經歷過高考，知道那有多不容易，如今行政院擬出這樣的草案，大家不用繼續辛苦讀書了，直接花500元申請一張民進黨黨證，就能當受文官保障的公務員。

「行政院準備立法，讓民進黨用的『雞犬』，聘約3年可任有職等的公務員職務，『升天』獲得文官保障。正在準備高考、普考的年輕朋友們，你們還在傻傻的準備考試嗎？」羅智強在PO文最後隔空向總統蔡英文喊話，希望她和民進黨不要走回頭路，破壞台灣長期以來引以為傲的文官體制，為民進黨的雞犬大開後門，「覺醒青年們，這就是你們要的民主嗎？」

▼羅智強臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

羅智強PO文酸約聘3年變公務員，是為民進黨的雞犬大開後門。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

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