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民眾黨黨員大會「報名人數慘」　柯文哲下令動員：叫不出來就死了

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▲民眾黨主席柯文哲南下為吳益政站台 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲民眾黨主席柯文哲南下為吳益政站台，也回應黨員大會一事。（圖／記者吳奕靖攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣民眾黨擁有1.2萬名黨員，但依《政黨法》規定，各政黨應在2年內召開黨員大會，而且至少一半以上黨員出席，否則可能廢止或解散。如今8月黨員大會在即，開放報名至今還不到1500人確定參加，傳出「滅黨危機」。台北市長、黨主席柯文哲表示，只能四處拜託，叫不出來就死了。

台灣民眾黨預計8月2日在林口體育館召開黨員大會，但7月1日開放報名後，截至10日為止，僅有1000多人報名參加，距離21日報名截止只剩10天，讓民眾黨內部憂心忡忡。

柯文哲近日表示，他聽到報名數字也嚇一跳，畢竟現在不是選舉，臨時動員很有難度，但距離8月2日還有時間，目前已請基層努力拉人，只能四處拜託，「不然叫不出來就慘了，就死掉了（台語）。」

對此，民眾黨10日也在臉書溫情喊話，民眾黨在言語上會犯錯，但從來沒有背棄過承諾，希望大家能再次伸出援手，「一個新興政黨，會爭吵、會犯錯、會跌倒，但也會茁壯。這一次我們真的需要您，與我們一起參與黨員大會，一起創造歷史。」

▲▼蔡璧如專訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民眾黨立委蔡璧如指出，很多人可能沒接到通知，所以目前報名狀況並不踴躍。（資料照／記者呂佳賢攝）

民眾黨立委蔡璧如11日起南下3天陪高雄市長補選參選人吳益政輔選，也被媒體問及此事。她表示，目前黨員大會的報名不是太踴躍，可能是資訊沒有傳遞出去，很多人沒接到通知，呼籲黨員一起來共襄盛舉，迎接民眾黨1歲生日。

民眾黨標榜柔性政黨、入黨門檻低，自去年8月成立以來成長快速，至今已有1.2萬名黨員，若要順利進行黨員大會，至少需要6000人參與才能召開。

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