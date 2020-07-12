三倍券綁數位1成民眾改紙本？真實數據「曝真相」





▲三倍券超夯。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔣婕妤／台北報導

三倍券預購人數已經超過1143萬人，有銀行業者透露，近一成客戶選擇數位綁定後「跳車」，轉去綁定別的業者或轉為預購紙本三倍券，似乎紙本券更吸引人。不過，根據後台數據統計，其實這一成的民眾中有近百分之60是選擇「改其他數位業者」，而非外傳的改紙本。

依據經濟部統計，截至11日晚間10時，三倍券預約人數突破1143萬人，光是11日就增加逾42萬人預購，其中紙本券預購人數有988萬592人，佔全體預約人數86.4%；綁定數位券人數約155萬3700人。實際上，三倍券預購首日紙本佔比就已達64%，銀行的早鳥或限定名額被搶光後，紙本佔比更是日日攀高。

有銀行透露，目前約有10%客戶變心，改綁定其他業者或轉為預購紙本，出現「紙本券較好用」等說法。不過，事實上，目前根據後台數據這些改變綁定的人，改去哪裡了？後台數據顯示接近六成左右的人，是改其他數位業者，不是改紙本。

行政院發言人丁怡銘日前表示，三倍券正式推出後反應熱烈，不只眾多店家、銀行紛紛加碼，各縣市地方政府也都踴躍響應，截至今早數位綁定及實體券預購人數已經突破1千萬人，這就是當初政策設定的「好領」、「好刺激」。

針對外界關心，民眾對實體券的需求是否超出預期會有「不夠領」的情況，以及三倍實體券跟馬政府時代消費券的效果有何不同？丁怡銘表示，紙本券部分中央銀行已經備齊材料，加印視情況評估，「不會讓民眾領不到」。

丁怡銘指出，三倍券銀行推加碼，數位券的沒有因為第二輪紙本券開放而減少，人民不用擔心一定領的到，至於多少人領實體券、數位券都跟振興效果沒有關聯，因為只要大家都願意領券、廠商願意加碼，都可以達到振興經濟的效果。

丁怡銘強調，這次設計三倍券，除了政府出兩千元、民眾出一千，還有弱勢族群由政府直接出一千外，包含地方政府、企業、小店家都有比上次消費券實施更大幅度的加碼，做到更大刺激的效果，相信三被券在15日正式實施後效果會更好。