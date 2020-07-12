民進黨挨轟酬庸「六大把戲」　孫大千：逐步把國家吃乾抹盡

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文執政4年多來，在人事布局方面，屢遭在野黨批評「酬庸」，增加不少官派職缺，就連專業的外交人員，都蒙上「政治色彩」，遭批評破壞文官制度。

對此，前立委孫大千12日透過臉書批評，綠色政權硬是變出了六個逐步把國家「蠶食鯨吞，吃乾抹盡」的把戲。

孫大千在臉書提出六點；第一，三級機關政務常務雙軌制，增加各部門政治任命的職位。

第二，將原本應該超越黨派的職務提名，如考試院、監察院、中選會、以及NCC，全面綠化。

第三，外交公使政治化，擴大駐外人員政治任命的範圍，犧牲正統外交官應有的升遷機會。

第四，廣設東廠錦衣衛，如促轉會、黨產會，一則可以追殺對手，二則可以增加酬庸分配的職位。

第五， 將農田水利會收歸國有，相關職務改由官派。讓綠色基層樁腳，雨露均沾。

第六，推動約聘人員於進用滿三年後，可以擔任有職稱職等的職位。徹底踐踏文官體系，犧牲經過國家考試的正統公務人員應有的發展機會。

行政院人事行政總處提出《聘約人員人事條例》草案，未來聘約人員若符合相關資格，得於進用滿3年後，擔任或兼任研究等機關機構組織法規定有職稱職等的職務。不過，在野立委認為此舉是為執政黨「大開後門」，甚至還會增加不少人事預算。

對此，人事行政總處澄清，聘約人員與政府機關是公法契約關係，並不會取得公務人員身分，草案指涉對象也僅限研究、文教館所、科技等特定領域，不會擴及一般行政機關。