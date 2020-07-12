　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文競選2700萬流向幽靈公司？　競選幹部駁：任務完成回歸崗位

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡英文替何志瑋站台。（圖／蔡英文競選辦公室提供）

▲總統蔡英文。（資料照／蔡英文競選辦公室提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文2020年大選競選經費顯示，超過2700萬元經費流向「凡工有限公司」。對此，民進黨發言人顏若芳12日表示，該公司是一群年輕人所組成的團隊，並非幽靈公司，在競選任務完成後，各自回歸工作崗位。

顏若芳表示，總統大選期間，相關委外業務的規劃、執行，競選總部都會洽各領域專業人士、單位辦理，各項經費支用，也都依照相關法令規定，並經過會計師簽證在案，核實向監察院申報。

顏若芳指出，選舉期間，各項文宣製作與規劃，係屬各陣營正常選舉活動。至於外部業者經營目標等非關雙方契約事務，無從評論，「可以確認的是，這些年輕團隊和蔡英文無親屬關係，而且可以100%確認和國民黨與韓國瑜更無瓜葛。」

前蔡英文競選總部幹部則表示，凡工這間公司，主要是協助蔡英文Youtube頻道上的影片企劃、拍攝、後製、剪接，以及包含社群遊戲、網站等網路社群業務。從網路上都可以看到相關成果，都是有實際產出影像作品，也有媒體報導紀錄，並非如外界所說的幽靈公司。

競選幹部表示，凡工是由一群年輕人所組成的團隊，他們原本各有相關專業，由於在2018年後「韓流」席捲網路，基於認同蔡英文，便組成團隊協助蔡英文的Youtube頻道經營。

該幹部表示，這個年輕團隊與蔡英文跟無親屬關係，他們也在完成競選任務後，各自回歸個人工作崗位，該公司相關業務合作案，與一般公司一樣，也都依照相關法令規定，並經過會計師簽證在案，核實向監察院申報。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
永和天坑險吞房！百人有家歸不得…建商出面認了：先賠1萬500
快訊／烏石港砂石車猛撞腳踏車！女卡車底「四肢開放性骨折」重傷
爽看海邊比基尼辣妹4小時...高雄男隔天「眼睜不開」！醫嘆：
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文競選2700萬流向幽靈公司？　競選幹部駁：任務完成回歸崗位

蕭美琴自許「戰貓」迎戰「戰狼」　坦言崔天凱是可敬對手

柯建銘：國民黨從廢墟站起應進退有據　別往下沉淪、秀下限

陳其邁競選總部成立！「栗子頭」帥兒低調入競選團隊

國民黨不滿監院人事號召「打爆綠委電話」 陳亭妃痛批：惡質手段！

好甜！「牛奶糖悠遊卡」曝光　13日上午四大超商限時預購

韓粉等民進黨自爆！　陳揮文：韓國瑜一定變「2.0」

「鳳山清捷隊」高溫下徒步發罷免傳單　群組酸黃捷「畢竟我有點漂亮」要改標

雙城論壇地點出爐！柯文哲22日赴晶華酒店視訊舉行

中壢「罷王」群眾募資76小時收到百萬　總目標450萬8月底截止

李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

已停駕！駐駕傢俱店卻遭拒門外　老闆：不方便...媽祖秒啟程離開

宋偉恩「一次護花兩個」超義氣　獻出自己臉頰..carry蔡瑞雪、吳念軒

染毒入獄！媽苦撐家計幫養女兒　他浪子回頭改造鹽酥雞店獲口碑

畢書盡當爸！「生了跟我長得很像的女兒」　唱歌哄她一直哭「可能不喜歡我歌聲..」

5種材料簡單做「抹茶提拉米蘇」吐司基底淋上鮮奶油征服甜點胃

蔡英文競選2700萬流向幽靈公司？　競選幹部駁：任務完成回歸崗位

蕭美琴自許「戰貓」迎戰「戰狼」　坦言崔天凱是可敬對手

柯建銘：國民黨從廢墟站起應進退有據　別往下沉淪、秀下限

陳其邁競選總部成立！「栗子頭」帥兒低調入競選團隊

國民黨不滿監院人事號召「打爆綠委電話」 陳亭妃痛批：惡質手段！

好甜！「牛奶糖悠遊卡」曝光　13日上午四大超商限時預購

韓粉等民進黨自爆！　陳揮文：韓國瑜一定變「2.0」

「鳳山清捷隊」高溫下徒步發罷免傳單　群組酸黃捷「畢竟我有點漂亮」要改標

雙城論壇地點出爐！柯文哲22日赴晶華酒店視訊舉行

中壢「罷王」群眾募資76小時收到百萬　總目標450萬8月底截止

耳洞保養有撇步！醫親授清潔秘訣　減少感染、飄異味風險

男生也會缺乏安全感！女孩們要試著養成這5個小習慣，感情會更好

永和天坑險吞房！百人有家歸不得…建商出面認了：先賠1萬5000元

宜蘭一自行車女騎士陷入砂石車底　全身多處骨折急救中

快訊／烏石港砂石車猛撞腳踏車！女子卡車底「開放性骨折」　重傷搶救中

日職／張奕二軍飆速151公里無失分　被強襲球砸中無礙

羽球全團賽／霸主合庫男女團雙料冠軍　盼持續培養新人再創紀錄

金門爆牛結節疹疫情！鄉親嚇壞「不敢買牛肉」　縣長說話了

「小彭于晏」李齊顏值爆表！拉小提琴又打籃球狂圈粉

農芒時刻友善農產市集　黃偉哲樂當一日青農叫賣農特產品

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

政治熱門新聞

王世堅酸爆林佳龍：你又不是莎莎、浩子、阿翔

「牛奶糖悠遊卡」曝光　13日上午四大超商限時預購

法務部：7/15起死囚槍斃須戴頭罩

內湖分局7月起執行「靜城專案」

史上最火熱基層選舉！屏東崁頂鄉長補選「全國最老」勝出

蘇貞昌「臉超蒼白」　真相害網笑翻

韓國瑜進化「2.0」　陳揮文喊話韓粉：等民進黨自爆！

後備軍人注意！　「同心31號」演習動員召集令12時生效

柯文哲：票投陳其邁就是懲罰自己

臉書新頭貼字樣挨批　外交部：肯定小編的創意

約聘雇滿3年可獲職等職務？人總澄清：不會變公務員

政院擬立法「約聘人員可取得職等」　李貴敏批：口譯哥條款

陳水扁遷居故鄉台南！陳致中曝「昨晚睡得OK」

他憂：台海局勢「誤判」就擦槍走火

更多熱門

相關新聞

民進黨挨轟酬庸「六大把戲」　孫大千：逐步把國家吃乾抹盡

民進黨挨轟酬庸「六大把戲」　孫大千：逐步把國家吃乾抹盡

總統蔡英文執政4年多來，在人事布局方面，屢遭在野黨批評「酬庸」，增加不少官派職缺，就連專業的外交人員，都蒙上「政治色彩」，遭批評破壞文官制度。

黃國昌：上2次《博恩》都未付錢

黃國昌：上2次《博恩》都未付錢

蘇貞昌：校園裝冷氣是蘇巧慧的點子

蘇貞昌：校園裝冷氣是蘇巧慧的點子

蔡、韓自費上博恩　呱吉這樣看…

蔡、韓自費上博恩　呱吉這樣看…

韓砸31萬上《夜夜秀》...名嘴開嗆

韓砸31萬上《夜夜秀》...名嘴開嗆

關鍵字：

蔡英文

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

快訊／抓到了！染愛滋女移工凌晨落網

陳建州道歉「真的是時候了」！

叫外送！桃園女同一招「爽吃11天霸王餐」

逆轉！在地人起底芒果爺爺黑歷史

5年來影響生活！她發36歲送養文

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

眼球、舌消失9死！「迪亞特洛夫事件」破案了

白沙媽回鑾駐駕！老闆：不方便

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

39歲陳冠希變這樣！真實模樣現形

南蛇纏漁網枉死！男童見狀難過哭了

長太像以為走丟　她牽陌生狗回家

7色一次滿足！家樂福也賣中衛彩色口罩了

更多

最夯影音

更多
李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！

李榮浩下跪求婚「嫁給我好不好」　楊丞琳「素顏＋睡衣」爆哭狂抖！
女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

台北電影獎／柯佳嬿首挑女主持人　報復性背出所有入圍名單

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

八旬「椰子伯」討廚餘餵遭棄浪浪　網集資！助清20噸垃圾重建狗園

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面