蔡英文競選2700萬流向幽靈公司？　競選幹部駁：任務完成回歸崗位

▲總統蔡英文。（資料照／蔡英文競選辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文2020年大選競選經費顯示，超過2700萬元經費流向「凡工有限公司」。對此，民進黨發言人顏若芳12日表示，該公司是一群年輕人所組成的團隊，並非幽靈公司，在競選任務完成後，各自回歸工作崗位。

顏若芳表示，總統大選期間，相關委外業務的規劃、執行，競選總部都會洽各領域專業人士、單位辦理，各項經費支用，也都依照相關法令規定，並經過會計師簽證在案，核實向監察院申報。

顏若芳指出，選舉期間，各項文宣製作與規劃，係屬各陣營正常選舉活動。至於外部業者經營目標等非關雙方契約事務，無從評論，「可以確認的是，這些年輕團隊和蔡英文無親屬關係，而且可以100%確認和國民黨與韓國瑜更無瓜葛。」

前蔡英文競選總部幹部則表示，凡工這間公司，主要是協助蔡英文Youtube頻道上的影片企劃、拍攝、後製、剪接，以及包含社群遊戲、網站等網路社群業務。從網路上都可以看到相關成果，都是有實際產出影像作品，也有媒體報導紀錄，並非如外界所說的幽靈公司。

競選幹部表示，凡工是由一群年輕人所組成的團隊，他們原本各有相關專業，由於在2018年後「韓流」席捲網路，基於認同蔡英文，便組成團隊協助蔡英文的Youtube頻道經營。

該幹部表示，這個年輕團隊與蔡英文跟無親屬關係，他們也在完成競選任務後，各自回歸個人工作崗位，該公司相關業務合作案，與一般公司一樣，也都依照相關法令規定，並經過會計師簽證在案，核實向監察院申報。