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IG追蹤破10萬！陳其邁曝「親回」留言真相　摸肚吸氣甩開「腹院長」

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▲陳其邁IG突破十萬追蹤。（圖／翻攝自影片）

▲陳其邁IG突破十萬追蹤。（圖／翻攝自陳其邁IG）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨高雄市長補選戰候選人陳其邁IG追蹤人數突破十萬人，他12日深夜特別錄影片向支持者表示感謝。他透露，IG的留言幾乎都是自己親自回復的，希望藉此聽見大家的聲音，面對網友嘲笑「肚子大」，他則搞笑起身摸肚苦笑，「我的肚子吸氣的時候是沒有的！」

陳其邁表示，很多人問IG是小編回的還是自己回的？「告訴大家，通常大部分都是我自己回的，因為我很珍惜可以跟好朋友互動的時間，希望清楚大家給我的指教！」

陳其邁笑說有時候也會得到網友的吐槽，「像是嘲笑我的肚子」。有著「腹院長」稱號的陳其愛甩開偶像包袱，在鏡頭前大方起身，摸著肚子笑場表示，「我的肚子其實吸氣的時候是沒有的，吐氣的時候才有，所以有沒有很難說！」

陳其邁說，以前在行政院都吃便當很無聊，現在跑選戰五花八門的食物不斷，吃的很過癮，但也會盡量控制體重，「我現在不是『腹院長』，我現在是選市長！」

陳其邁也向支持者喊話，希望大家多給自己意見，IG留言就是「小米（陳其邁愛貓）的爸爸」親自回的，他還透露自己上線時間大約是晚間10點到12點，希望能跟大家及時互動，「看到大家的臉真好，很療癒，忙了一天看到大家非常感謝。」

面對網友敲碗希望「小米回留言」，陳其邁苦笑最近父子關係比較疏遠，剛剛直播還被貓兒子咬了好幾次，會盡量想辦法滿足網友期待。 

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