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「車禍死亡數」飆6都冠　高雄亂掉了！柯文哲諷韓國瑜做市長：不看數字解決問題

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記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

台北市長柯文哲南下高雄幫民眾黨推出的高雄市長補選人選吳益政站台，就在宣布競選總部成立致詞的時候，表示高雄市在2018年到2019年期間，也就是韓國瑜擔任市長期間，「車禍死亡人數」飆高成為六都冠軍，柯文哲說透過這個數字，狠批這一年期間「高雄亂掉了」。

▲民眾黨主席柯文哲南下為吳益政站台 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲民眾黨主席柯文哲南下為吳益政站台 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲民眾黨主席柯文哲南下為吳益政站台 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲民眾黨主席柯文哲南下為吳益政站台 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲民眾黨主席柯文哲南下為吳益政站台 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲民眾黨主席柯文哲南下為吳益政站台 。（圖／記者吳奕靖攝）

柯文哲在台上致詞時表示「用個數字來說明」，他說，2019年相較2018年，全6都車禍死亡人數都上升，高雄上升多少，大約是50％，「你們自己都不曉得，發生車禍老百姓會覺得說這運氣不好，我跟你講其實這是政府要去盯數字，政府每個月都會有交通安全會報，有那個數字上升就要去處理，2019年對2018年，我也認為高雄市整個亂掉」。

高雄市整個亂掉！對於這個部分，柯文哲進一步解釋，2018年對2019年全台灣車禍死亡人數上升最多的兩個城市，一個台中、一個高雄，高雄又比台中多，所以我相信那時候一定亂掉，「政治沒有那麼複雜，就是每天看到數字，把問題解決。」

▲民眾黨主席柯文哲南下為吳益政站台 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲民眾黨主席柯文哲南下為吳益政站台 。（圖／記者吳奕靖攝）

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