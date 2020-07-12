政院拋聘約人員草案　柯文哲：不同人執行法律　效果不一樣

▲柯文哲參訪台大雲林分院斗六院區。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／雲林報導

行政院人事行政總處擬具「聘約人員人事條例」草案，未來政府公務人力將整併為國家考試任用制的公務員和公開競爭遴用的聘約人員，聘約人員得於進用滿三年後，擔任或兼任研究等機關機構組織法規定有職稱職等的職務。對此，台北市長柯文哲12日受訪表示，「有時候同樣的法律，不同人執行，效果都不一樣」。

柯文哲認為，就實務上，每個機關裡面約聘僱人員相當多，所以約聘僱跟政治公務員考試及格的人，到底權利義務要怎麼發揮，這還要處理，按照目前公務人員的編制，很多事情是不夠人的另外問題是怎樣，要改編制表常常很困難。

柯文哲表示，如何處理應有制度化，像這種事情就是要處理，但是怎麼處理，恐怕還要再討論，還不清楚之前，也不會去隨便給做評論，不過這的確是需要解決的問題。

被問到處理不好會變酬庸？柯文哲認為，「常常最大的問題是，法律在那裡，還有看誰來執行，有時候同樣的法律，不同人執行，效果都不一樣」。

至於北市議員游淑慧質疑圓仔妹出生，北市府卻沒行銷？柯文哲表示，目前圓仔妹好像還在保溫箱，當然後續要拿出來，他們還是會有個行銷計畫，等動物園規劃好，可以適當的時間牠就可以出來。