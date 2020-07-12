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金門爆牛結節疹疫情！鄉親嚇壞「不敢買牛肉」　縣長說話了

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記者許宥孺、林名揚／金門報導

金門縣爆發牛結節疹疫情，目前大金門金寧、金湖、金沙及金城各鄉鎮有17場養牛場發現疑似症狀，有症狀頭數合計有95頭，面對疫情，有在地鄉親紛紛表示，不敢買牛肉製品。對此，金門縣長楊鎮浯趕緊在臉書發文澄清，牛結節疹並分人畜共通傳染疾病，牛奶和牛肉出品也都經嚴格管制，要鄉親安心食用。

▲▼金門縣因應牛結節疹動物疫災發生，今（12）日預防性撲殺58頭牛隻。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣因應牛結節疹動物疫災發生，今（12）日預防性撲殺58頭牛隻。（圖／記者林名揚翻攝）

對此，農委會表示，將暫停金門縣牛隻及生線、冷凍、冷藏牛肉輸往台灣及提其他離島，至於肉乾、罐頭類及調理包等仍可銷往台灣。由於牛結節疹主要傳播源為蚊子、蒼蠅，只會感染牛，非人畜共通傳染病，但還是有不少金門在地鄉親不敢吃金門牛。

▲▼金門縣因應牛結節疹動物疫災發生，今（12）日預防性撲殺58頭牛隻。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣因應牛結節疹動物疫災發生，今（12）日預防性撲殺58頭牛隻。（圖／記者林名揚翻攝）

「聽到都嚇死了！不敢買！」有民眾直言：「有毒吃了怕死翹翹！」、「有病毒就不要買」，也有民眾表示，本來就很少吃牛，現在也不會買；但也有民眾認為不需太過擔心，「因為牛肉殺了檢驗合格才有辦法販售，縣府做得好就不用害怕」。

▲金門縣長楊鎮浯在臉書喊話，要民眾不用擔心。（圖／翻攝自臉書／躍動金門-楊鎮浯）

▲金門縣長楊鎮浯在臉書喊話，要民眾安心食用牛肉製品。（圖／翻攝自臉書／躍動金門-楊鎮浯）

對此，金門縣長楊鎮浯在臉書發文，強調農委會防檢局對於肉品安全衛生有嚴格管制，「金門牛奶OK，金門牛肉OK」。楊鎮浯表示，這兩天好多鄉親都在詢問：「金門畜產試驗所的牛奶可以喝嗎？金門生鮮牛肉不能銷往台灣了，我們在金門還能吃牛肉嗎？」

楊鎮浯強調，「牛結節疹不是人畜共通傳染病！」畜試所青草地的乳牛是在不同場地飼養，乳牛場無任何疾病案例，乳品衛生都經過嚴格衛生檢驗，可以安心食用。農委會防檢局對於肉品安全衛生有嚴格管理。牛豬等畜產品，有業屠檢獸醫師嚴格把關，屠宰前，對畜產外觀與精神狀況進行判斷與篩檢，人道致昏屠宰處理後，針對內臟、屠體做屠後檢查，「符合衛生規範才能上市，有病徵的牛肉產品不可能上市及做成加工品」。

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