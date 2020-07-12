甲類疾病「牛結節疹」...金門再撲殺58頭牛！專家：發生率10%-20%

記者林名揚／金門報導

金門縣畜產試驗所種牛牧場發現，少數牛隻個體皮膚體表出現結節，病灶因化膿、潰瘍、壞死而變得的堅硬、明顯等疑似牛結節疹(LUMPY SKIN DISEASE, LSD)病徵，並於10日中午撲殺23頭發病牛隻，而12日訪查後，於縣內發現17場95頭疑畜，並預防性撲殺58頭牛。

▲金門縣因應牛結節疹動物疫災發生，今（12）日預防性撲殺58頭牛隻。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

縣府表示，針對此次牛結節疹疫情，中興大學昆蟲系杜武俊教授本日前往種牛牧場及縣內有新增疑畜之養牛場採集病媒送檢。因此病只感染牛，發生率介於10%-20%之間，死亡率通常為1%-5%，並非人畜共通傳染病，且疾病主要傳播媒介為蚊蠅、壁蝨，為了防止動物疫病傳播，縣府已請各鄉鎮公所清潔隊協助，同步以消毒車及背負式噴霧消毒機自12日下午三點開始進行養牛場周邊區域消毒。

此外，12日也預防性撲殺58頭牛隻，包含民間牧場8頭牛隻及種牛牧場50頭牛隻，後者為與7月10日已預防性撲殺牛隻同欄位飼養牛隻，依風險控制採行預防性撲殺。另外，截至12日中午，建設處已經完成訪視80戶1012頭牛隻，迄今完成152戶1714頭牛隻訪查，於12日新增17場95頭疑畜；另畜試所種牛牧場本日未再有新增案例。

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