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牛結節疹疫情擴大！金門再撲殺58頭　農委會調查病媒蚊分布

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▲▼金門縣因應牛結節疹動物疫災發生，今（12）日預防性撲殺58頭牛隻。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣因應牛結節疹動物疫災發生，預防性撲殺58頭牛隻。（圖／記者林名揚翻攝）

記者許展溢／台北報導

農委會牛結節疹（LSD）緊急應變小組今（12日）晚表示，截至目前計完成撲殺58頭牛隻並進行焚化銷毀。另透過鄉鎮公所獸醫進行轄內牛場訪視，累計完成訪視152場，其中發現有疑似症狀累計有30場，有症狀頭數合計有148頭，皆已對該等牧場進行移動管制，並隔離疑似罹病牛隻。

農委會說明，昨天金門畜試所完成撲殺24頭，今日無新增疑似牛隻，但為避免同棟剩餘50隻牛後續發病影響整場其他牛隻，今將該等牛隻併同民間8頭疑似案例牛隻，計58頭已完成撲殺並進行焚化銷毀。為避免蚊蠅及壁蝨等病媒將疫病傳至其他牧場或台灣、澎湖及馬祖等金門以外地區，已責請各縣市動物防疫機關派員赴轄內養牛場進行疫情訪視有無疑似案例。

請繼續往下閱讀...

農委會表示，同時協調金門縣政府繼續對案例場疑似罹病牛隻進行人道撲殺，並分東西半島由4個陽性鄕鎮優先同步進行牧場消毒，另加強金門料羅港區病媒殺滅及消毒工作，且今已委請病媒蚊專家至現場採集病媒蚊以調查帶有病原的主要病媒及可能的分布。

▲▼金門縣因應牛結節疹動物疫災發生，今（12）日預防性撲殺58頭牛隻。（圖／記者林名揚翻攝）

▲農委會表示，已請病媒蚊專家至現場採集病媒蚊，調查帶有病原主要病媒及可能分布。（圖／記者林名揚翻攝）

農委會表示，持續加強宣導牛結節疹預防及控制資訊，並籲請各地酪農及肉牛飼養農友，自主落實畜牧場人、車（含運輸車、飼料車、化製車及訪客車輛等）門禁管制、場區定期清潔消毒等生物安全措施，特別是防蚊蠅等病媒的防治措施(如病媒原清除、加設捕蚊燈等)，維護牛隻健康及財產安全，共同防堵牛結節疹蔓延。

農委會強調，牛結節疹非人畜共通傳染病，不會感染人，農委會也會持續強化牧場訪視消毒、屠前屠後檢查等層層檢查，為民眾食用肉品安全做好把關。農委會也呼籲，國內養牛業者加強場內各項生物安全措施，保持環境清潔，吊掛捕蚊設備，同時每日檢查牛隻健康情形，若發現疑似案例，應立即通報所在地動物防疫機關及配合防疫處置工作，共同維護產業安全。

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