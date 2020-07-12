快訊／吃不到生鮮金門牛了！50頭牛染疫…疑全區擴散　縣府將採這動作

▲金門爆發牛結節疹疫情，農委會宣布即日起生鮮牛肉禁止輸台。（圖／記者林名揚翻攝）

記者許宥孺、林名揚／金門報導

金門縣日前爆發牛結節疹疫情，11日金門畜試所再添1頭疑似牛隻，已完成撲殺進行焚化銷毀。金門動植物防疫所統計，目前大金門金寧、金湖、金沙及金城各鄉鎮有12場養牛場發現疑似症狀。金門縣政府10日也召開應變中心會議決議，倘若防疫所人力不足，將洽請金防部支援化學兵協助案例場周邊畜牧場消毒工作。

金門動植物防疫所所長林政道表示，11日已展開第二階段預防性撲殺疑畜後的銷毀準備工作，以及場地整理及風倒木進場堆疊，同時持續觀察畜試所種牛牧場內有無增加體表出現結節疹疑畜，「大金門金寧、金湖、金沙及金城各鄉鎮有12場養牛場發現疑似症狀，有症狀頭數合計有50頭，已對該等牧場進行移動管制，並隔離疑似罹病牛隻」。

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▲第二階段預防性撲殺疑畜後的銷毀準備工作。（圖／記者林名揚翻攝）

林政道強調，「牛結節疹主要傳播源為蚊子、蒼蠅，只會感染牛，非人畜共通傳染病」，發生率介於10%至20%之間，死亡率通常為1%至5%，為了防止疫病傳播，持續採取將似案例病畜進行預防性撲殺作為。

林政道指出，10日下午4點由縣府秘書長陳朝金主持召開「金門縣政府因應牛結節疹動物疫災應變中心」會議決議，將視疫情狀況請求林務所、消防局、警察局、環保局等單位協助，倘防疫所人力不足，再洽請金防部支援化學兵協助案例場周邊畜牧場消毒工作。

▲第二階段預防性撲殺疑畜後的銷毀準備工作。（圖／記者林名揚翻攝）

至於染病農戶有無補助？林政道也指出，依照動物傳染病防治條例，成立補償評價委員會擬定肉牛防疫撲殺評價標準訂出補償價格，補償費依動物傳染病防治條例規定中央得予補助。對於生鮮冷藏冷凍牛肉品管制銷台，將檢討延長增加目前地區牛隻產銷調節加工計畫補助頭數，輔導業者依規範加工成肉乾丶調理包上市讓衝擊減低。