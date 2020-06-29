漁船被爆將船員遺體丟大海　漁業署：未聽聞台灣有此情形

▲漁業署呼籲，人權團體指控我國漁船有違法行為時，應提供明確之事證。（圖／ ETtoday資料照）



記者許展溢／台北報導

漁業署針對媒體報導宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華指出，有漁船將船上死亡船員大體簡單包裹丟入海中表示，這是以他國的情況提供報導，可能誤導閱眾以為是我國漁船上所發生，甚至衍生我漁業形象遭到污名化部分，漁業署感遺憾及無法苟同。

漁業署說明，我國籍漁船如遇有船員在船上死亡，會將大體先行保存，並透過緊急救難通報系統通報附近港口國，待漁船進港後由港口國司法單位勘驗確定船員死因，並未聽聞有將船員大體丟入海中的情形。對於維護外籍船員權益部分，漁業署表示，農委會在106年1月20日發布實施「境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法」，已將境外僱佣外籍船員之基本工資、工時、保險等基本工作權益納入規範，並要求船主需依定型化契約與船員簽訂勞務契約，以保障船員權益。

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漁業署表示，該辦法在108年3月20日修正，規定於境外僱用外籍船員時，須將契約應載明事項告知船員，並應提供每位船員一份契約留存，在履行告知義務時，應全程不間斷錄音及錄影，以利外籍船員在登上我國漁船前清楚知道要到我國漁船上工作，並了解我國政府給予之基本權益保障。

漁業署進一步指出，已透過在國內、外港口轉載卸魚或公海登檢時以問卷訪查船員方式，瞭解外籍船員在船上的生活、工作條件及福利待遇等情況，倘有疑似違法跡證，均專案進行調查並依調查結果裁處或移送法辦。另為加強仲介機構的管理，漁業署已建立仲介機構之許可制度、連帶保證責任及評鑑制度，仲介機構評鑑結果已公布在漁業署網站。漁業署最後呼籲，人權團體指控我國漁船有違法行為時，應提供明確之事證，以加速政府調查進度，漁業署必定本毋枉毋縱原則依法辦理。

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