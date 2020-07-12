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男子情緒不穩欲輕生　海巡暖心勸阻憾事

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▲男子神情落寞情緒不穩有輕生之念，海巡人員立即上前勸阻並安撫其情緒，所幸及早發現，避免一場憾事發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲男子神情落寞情緒不穩有輕生之念，海巡人員立即上前勸阻並安撫其情緒，所幸及早發現，避免一場憾事發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部分署第11岸巡隊蚵子寮安檢所，7月11日晚上9時許，接獲高雄市岡山分局赤崁派出所通報，發現蚵寮國小前方防波堤有一男子疑似有輕生跡象，立即由海巡人員及警消人員上前勸阻並安撫其情緒，成功挽回一條寶貴生命。

▲男子神情落寞情緒不穩有輕生之念，海巡人員立即上前勸阻並安撫其情緒，所幸及早發現，避免一場憾事發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

7月11日晚上9時許，蚵子寮安檢所值班人員接獲通報，有一男性民眾在蚵寮國小前方防波堤，疑似有輕生跡象，立即通報安檢所同仁，派遣1艇2車8員，會同高雄市政府警察局岡山分局赤崁派出所到場協處。

海巡人員等於蚵寮國小前方防波堤發現該名男子神情落寞且情緒不穩，海巡人員立即上前勸阻並安撫其情緒，並攙扶上艇，經初步檢查男性民眾無明顯外傷，後續交由其友人帶離返回家中休養，所幸及早發現，避免一場憾事發生。

▲男子神情落寞情緒不穩有輕生之念，海巡人員立即上前勸阻並安撫其情緒，所幸及早發現，避免一場憾事發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南部分署第11岸巡隊表示，民眾若有輕生念頭可透過張老師專線1980、安心專線1925諮商，生命一定可以找到出路，同時也適時關懷身邊家人及朋友，給予必要之幫助，才能避免不幸的意外發生，若民眾於岸邊發生緊急危難事故，皆可撥打海巡署「118」服務專線，該隊將提供各項服務及救助。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

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